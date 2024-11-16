Blinken'dan Gazze ve Lübnan için insani yardım vurgusu

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de insani yardımlara erişimin artırılması ve Lübnan'da sivillerin evlerine dönmesini sağlayacak diplomatik çözüm konularını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın İsrailli mevkidaşı Saar ile Gazze ve Lübnan'da yaşananları istişare ettiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze'de gıda, ilaç ve diğer temel ihtiyaçları içeren insani yardımların akışını artırmak için İsrail tarafından atılan son adımları değerlendiren Blinken, İsrail'i, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hızlandırmak amacıyla ilave adımlar atmaya çağırdı.

Blinken, Gazze'de yaşananların sona erdirilmesinin, tüm esirlerin serbest bırakılmasının, hem İsrail hem de Filistin halkı için kalıcı barış ve güvenliğin sağlanmasının önemini vurguladı.

Bakan Blinken, ayrıca Lübnan'da İsrailli ve Lübnanlı sivillerin evlerine dönmesine imkan tanıyacak diplomatik çözüme duyulan ihtiyacı da ele aldı.