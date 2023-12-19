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Blue Origin, 1 yıl sonra New Shepard roketini yeniden fırlattı - Son Dakika
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Blue Origin, 1 yıl sonra New Shepard roketini yeniden fırlattı

Havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, geçtiğimiz sene eylül ayında fırlatılmasından dakikalar sonra yere çakılan New Shepard roketini 1 yıldan fazla bir sürenin ardından başarılı şekilde fırlattı. New Shepard, yükünü bırakmasının ardından başarılı şekilde yeryüzüne iniş yaptı.

19.12.2023 - 21:27,
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- Blue Origin, 1 yıl sonra New Sheppard roketini yeniden fırlattı

New Sheppard, yükünü bırakmasının ardından başarılı şekilde yeryüzüne iniş yaptı

TEXAS - Havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, geçtiğimiz sene eylül ayında fırlatılmasından dakikalar sona yere çakılan New Shepard roketini 1 yıldan fazla bir sürenin ardından başarılı şekilde fırlattı. New Sheppard, yükünü bırakmasının ardından başarılı şekilde yeryüzüne iniş yaptı.

İş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, 1 yıldan fazla bir sürenin ardından ABD'nin Texas eyaletinden New Shepard roketini yeniden fırlattı. Geçtiğimiz sene eylül ayındaki kazanın ardından uçuşlarına ara verilen New Shepard roketi, fırlatılmasının ardından 107 kilometre yüksekliğe ulaşması sonrası taşıdığı kapsülü bıraktıktan sonra yeryüzüne başarılı şekil iniş yaptı. Roketin uçuşu 10 dakika sürdü. Mürettebatsız şekilde gerçekleştirilen uçuş sırasında roketten ayrılan kapsül ise paraşüt yardımıyla çöle iniş yaptı.

New Sheppard geçtiğimiz sene dakikalar sonra yere çakılmıştı

New Sheppard roketinin geçtiğimiz sene eylül ayında mürettebatsız şekilde yapılan fırlatılmasından 1 dakika sonra arıza meydana gelmişti. Arızadan kısa süre roketin üzerinde yolcuları taşınması için tasarlanan kapsül, güvenlik sisteminin devreye girmesiyle otomatik olarak roketten ayrılmıştı. Kapsül kısa süre sonra paraşütle Texas'taki çöle iniş yapmıştı. Roket ise yere çakılarak infilak etmişti.

Blue Origin bugüne kadar 31 yolcuyu uzaya taşıdı

Blue Origin, Eylül 2022'deki kazadan önce New Shepard roketi ile 6'sı mürettebatlı olmak üzere art arda 22 başarılı uçuş gerçekleştirdi. Şirket, aralarında şirketin sahibi Bezos'unda bulunduğu toplam 31 kişiyi uzaya taşındı.

Blue Origin, 1 yıl sonra New Shepard roketini yeniden fırlattı
Kaynak: İHA
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