Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: 36 Bin Filistinli Yerinden Edildi

17.03.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Batı Şeria'daki toprak genişlemesi, 36 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail'in Batı Şeria'daki gasbettiği toprakların genişlemesinin kitlesel yerinden edilmeye yol açtığını ve 31 Ekim 2024-31 Ekim 2025 döneminde 36 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

Al-Kheetan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında BM İnsan Hakları Ofisinin yeni raporunu paylaştı.

31 Ekim 2024-31 Ekim 2025 dönemini kapsayan raporun, can kaybı veya mal hasarıyla sonuçlanan 1732 Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddeti olayını belgelediğini belirten Al-Kheetan, raporda taciz, yıldırma, evlerin ve tarım arazilerinin yıkımının yer aldığını söyledi.

Al-Kheetan, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği toprakların genişlemesini ve ilhakı hızlandırdığına dikkati çekerek, "İsrail güvenlik güçleri ile yasa dışı yerleşimciler tarafından artan şiddet 36 binden fazla Filistinliyi zorla yerinden etti. İsrail'in yerleşimlerinin genişlemesi Batı Şeria'da kitlesel yerinden edilmeye yol açıyor." dedi.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli şiddetinin, İsrailli yetkililerin de desteğiyle stratejik şekilde sürdüğüne işaret eden Al-Kheetan, Filistinlilerin, İsrail'in ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine aynı anda maruz kaldığını belirtti.

Al-Kheetan, "Raporda, uzun süredir devam eden ve yaygın olan cezasızlık durumunun 'Filistinlilere karşı şiddeti ve tacizi kolaylaştırdığı ve teşvik ettiği' belirtiliyor. İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerinden edilme, İsrail ordusunun, Gazze'deki Filistinlileri geniş çaplı yerinden etmesiyle aynı zamana denk geldi. Bu durum, işgal altındaki topraklarda kalıcı yerinden edilmeyi hedefleyen, etnik temizlik endişelerini artıran ve kitlesel zorla yer değiştirmeye yönelik koordineli bir İsrail politikasına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'e yasa dışı yerleşim yerlerinin kurulması ve genişlemesini derhal durdurması çağrısı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği toprakları genişletmesi için Filistin topraklarına el konulması adımlarına, diğer ayrımcı politikalar ve uygulamalara işaret eden Al-Kheetan, "Bu durum, 'İsrail tarafından Filistinlilere karşı sistematik ayrımcılık, baskı ve şiddet rejiminin kurumsallaşmış bir biçimi anlamına geldiği ve ırk ayrımcılığı ile apartheid yasağını ihlal ettiği' sonucuna işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Al-Kheetan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, İsrail'e yönelik yasa dışı yerleşim yerlerinin kurulması ve genişletilmesini derhal ve tamamen durdurması çağrısını da hatırlattı.

Türk'ün, tüm Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri tahliye etmesi ve Filistin topraklarının işgaline son vermesi yönündeki talebini de yineleyen Al-Kheetan, "İsrail ayrıca yerinden edilmiş Filistinlilerin geri dönüşünü sağlamalı ve toprak gaspı, zorla tahliye ve ev yıkımı uygulamalarının tümünü durdurmalı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 16:56:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.