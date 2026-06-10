BM: 57 Filistinli Ocak'tan Beri Öldürüldü - Son Dakika
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BM: 57 Filistinli Ocak'tan Beri Öldürüldü

10.06.2026 22:28
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BM, işgal altındaki Batı Şeria'da Ocak'tan bu yana 57 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da ocak ayından bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından 13'ü çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 57 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Batı Şeria'dan, İsrail güçleri ve İsrailli işgalcilerin Filistinlilere yönelik şiddet olaylarına dair haberlerin gelmeye devam ettiğini belirten Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) bu konudaki raporlarına değindi.

Haq, "Ocak ayının başından bu pazartesi gününe kadar, Batı Şeria genelinde 13'ü çocuk ve 2'si kadın olmak üzere 57 Filistinli öldürüldü. Bunlardan 41'i İsrail güçleri tarafından, 13'ü İsrail yerleşimcileri tarafından, 3'ü ise hem İsrail güçleri hem de yerleşimciler tarafından öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Farhan Haq, BM'nin "sağlık çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin korunması ve uluslararası hukuka tam riayet edilmesi" yönündeki çağrısını yineledi.

Öte yandan, OCHA'nın konuyla ilgili raporunda, yılın başından pazartesi gününe kadar Batı Şeria'da 230'dan fazla toplulukta can kaybı veya mal hasarıyla sonuçlanan 980'den fazla İsrailli işgalci kaynaklı olayın belgelendiği, bunun da günde ortalama 6 olay anlamına geldiği kaydedildi.

Gazze'de Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in ateşkes kurallarına uymayarak saldırılara devam ettiği Gazze Şeridi'nde Refah Sınır Kapısı'nın her iki yöne sınırlı sayıda insanın geçişi için yeniden açıldığını bildirdi.

"Bu adım, sınır kapısının hafta başında İsrail makamları tarafından kısa bir süreliğine kapatılmasının ardından geldi." ifadesini kullanan Haq, Gazze'ye insani yardımların girişi için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın da dün yeniden açıldığını hatırlattı.

Haq, BM ekiplerinin dün sınır kapısından gıda ve yakıt teslim alabildiğini, bugün erken saatlerde daha fazla teslim alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kerem Ebu Salim'in Gazze'ye kargo girişi için açık bulunan tek sınır kapısı olduğunu vurgulayan Haq, bunun dün gerçekleştirilen yardım çalışmalarında "sıkışıklığa ve kısıtlamalara yol açtığına" dikkati çekti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: 57 Filistinli Ocak'tan Beri Öldürüldü - Son Dakika

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