BM 81. Genel Kurul Başkanı Rahman: Çok taraflılık hiç olmadığı kadar sınanıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün devralan Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman, BM'nin çok taraflılığının, daha önce hiç görülmediği şekilde sınandığını belirtti.

Rahman, BM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra salondan çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

BM 81. Genel Kurul oturumu boyunca önlerinde "ağır bir sorumluluk" bulunduğunu söyleyen Rahman, BM'nin çok taraflılığının, daha önce hiç görülmediği şekilde sınandığını ifade etti.

Rahman, "Bu zorluklara rağmen daha önce sahip olmadığımız fırsatlara sahibiz ve özellikle yeni yapay zeka gibi teknoloji alanında, BM'nin önemli rol oynadığı yerlerde, tüm bu zorluklarla yüzleşirken ve fırsatları değerlendirirken işbirliğine ve diyaloğa büyük önem vereceğim." dedi.

Sorunların hızlı ve dostane bir şekilde çözülebileceğini düşünecek kadar da naif olmadığını dile getiren Rahman, "Çözülemeyecek şeyler olacak. Çözüm bulmak için zaman alabilecek şeyler olacak. Ancak bu, ortak zemin arayışımızı engellememeli ve ben de bunu sürekli olarak yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Rahman, başkanlığın BM Şartı'nı önceleyeceğini vurgulayarak, üye devletlerin karşı karşıya kaldığı sorunların diyalog yoluyla çözülebilmesi için çalışacaklarını kaydetti.