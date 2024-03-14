BM, Arakanlı mültecilere yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2024'te Bangladeş'te bulunan yaklaşık bir milyon Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciyi desteklemek için 119 milyon dolar tutarında yardım çağrısında bulundu.
IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki dünyanın en kalabalık mülteci kampında yaşayan Arakanlılar ve onlara cömertçe ev sahipliği yapan savunmasız topluluğa destek için yardım çağrısı başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu yıl için 119 milyon dolarlık yardım çağrısı yapıldığı kaydedildi.
BM ve ortaklarının 2024'te, Arakanlı mültecilere ve onlara ev sahipliği yapan Bangladeş'e destek için 852,4 milyon dolarlık yardım çağrısı başlattığı hatırlatılan açıklamada, IOM'un çağrısının bu kapsamda başlatılan "Arakan İnsani Krizine İlişkin 2024 Ortak Müdahale Planı"nın bir parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.
IOM Genel Direktörü Amy Pope da dünyanın birçok yerinde kriz olduğunu hatırlatarak, Arakanlı mültecilerin acil ihtiyaçlarını ve Bangladeş'teki müdahale çabalarının unutulmaması gerektiğini belirtti.
Pope, "Uluslararası toplumu, Arakanlı Müslüman mültecilerin ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri sarsılmaz desteği almalarını sağlamamıza yardımcı olmaya çağırıyoruz. Yaklaşık bir milyon insan, daha iyi bir gelecek umudu olmadan, büyük bir yoksulluk içinde yaşıyor. Onlardan uzaklaşırsak başka seçenekleri kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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