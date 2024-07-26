BM, Asya-Pasifik'teki Kuş Gribi Vakaları İçin Acil Önlemler Alınmasını İstiyor

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Asya-Pasifik bölgesinde kuş gribi vakalarındaki önemli artışa yönelik acil önlemler alınmasını istedi.

FAO'dan yapılan açıklamada, Kamboçya'da 13 yeni kuş gribi vakası görüldüğü, Çin ve Vietnam'da da ek vakalar tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Kachen Wongsathapornchai, Kamboçya, Çin ve Vietnam'daki son salgınlara atıfta bulunarak önlemlerin aciliyetini vurguladı.

Wongsathapornchai, "Daha kolay bulaşabilen yeni 'A/H5N1' türlerinin ortaya çıkması pandemi tehdidini artırıyor. Acil, koordineli önleyici tedbirler şart." ifadesini kullandı.

Asya-Pasifik bölgesinde kuş gribi vakalarındaki önemli artışa yönelik acil önlemler alınmasını talep eden FAO'nun temel önerileri arasında gelişmiş gözetim sistemleri, hızlı teşhis, sektörler arası işbirliği, kümes hayvancılığı endüstrisinde güçlendirilmiş biyogüvenlik ve artan kamu bilinci yer alıyor.

Yüksek derecede patojenik olan "H5N1" türü, Güney Amerika ve Antarktika'ya yayılarak deniz memelileri ve leşle beslenen hayvanlar da dahil olmak üzere yeni hayvan türlerini enfekte etti.