BM Çölleşme Konferansı Ulan Batur'da Başladı
COP17, çölleşme ve kuraklıkla mücadele için eylemleri hızlandırmayı hedefliyor.
NAİROBİ, 19 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (UNCCD) 17. Taraflar Konferansı (COP17) pazartesi günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da başladı.
COP17 çölleşme, arazilerin verimsizleşmesi ve kuraklıkla mücadeleye yönelik eylemleri hızlandırmayı amaçlıyor.
Çin teknolojileri, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi ile uyumlu olarak, Afrika'nın çölleşmeyle mücadele çabalarını güçlendiriyor.
Kaynak: Xinhua
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