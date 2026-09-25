BM'de konuşan Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya'ya sınır güvenliği işbirliği istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'de konuşan Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya'ya sınır güvenliği işbirliği istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'taki 81. BM Genel Kurulu'nda konuşan Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya'ya sınır güvenliği için işbirliği çağrısı yaptı. Anutin, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in UNCLOS kapsamında zorunlu uzlaştırma başlatmasını 'üzücü' buldu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sınır güvenliğinin arıtılması için Kamboçya'ya işbirliği çağrısında bulunarak "Ortak sınırımız, çatışmaların izini taşımaya devam eden bir bölge değil, ortak refahın hakim olduğu bir yer olmalıdır." dedi.

Anutin, New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Konuşmasında Kamboçya ile sınır anlaşmazlığına değinen Anutin, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in deniz yetki alanı anlaşmazlıkları nedeniyle BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaştırma sürecinin başlatılması için resmi bildirimde bulunmasını "üzücü" olarak nitelendirdi.

Sınırda güvenliğin artırılması için Kamboçya'ya işbirliği çağrısı yapan Anutin, "Ortak sınırımız çatışmaların izini taşımaya devam eden bir bölge değil, ortak refahın hakim olduğu bir yer olmalıdır." diye konuştu.

Filistin konusuna da değinen Anutin, insan haklarının "uygulamada" evrensel olması gerektiğine dikkati çekti.

Anutin, BM İnsan Hakları Konseyine (İHK) üye ülke olarak yaptıkları çalışmaların, kararların ötesine geçmesine ve insanların hayatında gerçek bir değişime yol açması gerektiğine inandıklarını söyledi.

BM'nin, 80 yıl önceki güç dağılımını değil, bugünün dünyasını yansıtmasını gerektiğini belirten Anutin, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Küresel Güney'de yeteri kadar temsil edilmeyen bölgelere, karar alma süreçlerinde daha fazla rol verilmesini sağlayacak şekilde reform yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüvenlikPolitikaNew YorkKamboçyaTaylandGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Bozkurt’ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü Bozkurt'ta selin ardından biriken alüvyon, 3 katlı binayı çatısına kadar gömdü
Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim Fırat Kalkanı gazisine evinde kabusu yaşattı: Delik deşik ederim
Mersin Tarsus’ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı Mersin Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler Turistlerle dolu teknede şok anlar: Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler
Katz’dan Erdoğan’ı hedef alan skandal sözler Türkiye’den peş peşe tepki Katz'dan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler! Türkiye'den peş peşe tepki
10:42
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
10:11
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi
10:07
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, “acil çağrı“ sonrası Suudi Arabistan’a gidiyor
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, "acil çağrı" sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor
09:47
BM’de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke Netanyahu’yu sonuna kadar dinledi
BM'de büyük hayal kırıklığı yaratan ülke! Netanyahu'yu sonuna kadar dinledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 11:23:29. #7.12#
SON DAKİKA: BM'de konuşan Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya'ya sınır güvenliği işbirliği istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei