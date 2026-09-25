BM'de konuşan Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya'ya sınır güvenliği işbirliği istedi

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sınır güvenliğinin arıtılması için Kamboçya'ya işbirliği çağrısında bulunarak "Ortak sınırımız, çatışmaların izini taşımaya devam eden bir bölge değil, ortak refahın hakim olduğu bir yer olmalıdır." dedi.

Anutin, New York'ta düzenlenen 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etti.

Konuşmasında Kamboçya ile sınır anlaşmazlığına değinen Anutin, Kamboçya Başbakanı Hun Manet'in deniz yetki alanı anlaşmazlıkları nedeniyle BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında zorunlu uzlaştırma sürecinin başlatılması için resmi bildirimde bulunmasını "üzücü" olarak nitelendirdi.

Sınırda güvenliğin artırılması için Kamboçya'ya işbirliği çağrısı yapan Anutin, "Ortak sınırımız çatışmaların izini taşımaya devam eden bir bölge değil, ortak refahın hakim olduğu bir yer olmalıdır." diye konuştu.

Filistin konusuna da değinen Anutin, insan haklarının "uygulamada" evrensel olması gerektiğine dikkati çekti.

Anutin, BM İnsan Hakları Konseyine (İHK) üye ülke olarak yaptıkları çalışmaların, kararların ötesine geçmesine ve insanların hayatında gerçek bir değişime yol açması gerektiğine inandıklarını söyledi.

BM'nin, 80 yıl önceki güç dağılımını değil, bugünün dünyasını yansıtmasını gerektiğini belirten Anutin, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Küresel Güney'de yeteri kadar temsil edilmeyen bölgelere, karar alma süreçlerinde daha fazla rol verilmesini sağlayacak şekilde reform yapılması gerektiğini kaydetti.