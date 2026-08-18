BM'den Batı Şeria'da Filistinli Ailelere Tahliye Talimatı - Son Dakika
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BM'den Batı Şeria'da Filistinli Ailelere Tahliye Talimatı

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BM, Batı Şeria'daki askeri faaliyetler nedeniyle 10 Filistinli aileye evlerini terk etmelerini istedi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da, yaklaşık 10 Filistinli aileye, yakın bölgedeki bir mülteci kampında İsrail'in yürüttüğü askeri faaliyetler nedeniyle evlerini kısa süreliğine terk etmeleri talimatı verdiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

"İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler için güvenlik ve insani koşulların giderek kötüleşmesinden derin endişe duyduğumuzu belirtmek isterim." diyen Dujarric, dün bölgede uygulanan tahliye kararıyla ilgili gelişmelerin detaylarını aktardı.

Dujarric, İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Tulkarem şehrinin Cebel en-Nasr" Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 10 Filistinli aileye, yakın bölgede yürütülen bir askeri faaliyet gerekçesiyle, "birkaç saatliğine evlerini terk etmeleri talimatı verdiğini" bildirdi.

Askeri faaliyetin, söz konusu mahalleye yakın bölgedeki Kuzey Şems Filistinli Mülteci Kampı'na yönelik olduğunu belirten Dujarric, "İsrail askeri buldozerleri, geri çekilmeden önce bir yolun bir kısmını kazarak su ve kanalizasyon şebekelerine zarar verdi ve Filistinlilere ait arazilerde kazı çalışmaları yürüttü." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından ailelerin evlerine döndüğünü ve belediye ekiplerinin hasar gören altyapıyı onardığını kaydetti.

Dujarric, "Bu olaylar, bölgede genel bir kötüleşmenin yaşandığı; tırmanan şiddetin, genişleyen İsrailli yerleşimci varlığının, Filistinlilerin hareket ve erişimine getirilen ağır kısıtlamaların ve daralan ekonomik fırsatların artık olağan hale geldiği bir ortamda gerçekleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Batı Şeria'da Filistinli Ailelere Tahliye Talimatı - Son Dakika

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