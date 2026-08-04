BM'den Beyrut Patlaması İçin Adalet Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda 6 yıl önce meydana gelen büyük patlamayla ilgili faillerden hesap sorulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Haq, "Beyrut Limanı patlamasının üzerinden geçen 6 yılın ardından, hayatını kaybedenleri anıyor, hayatta kalanların, kurbanların ailelerinin ve bu trajediden etkilenen herkesin yanında yer alıyoruz. Kurbanlar ve Lübnan halkı için hesap verebilirliğin sağlanması ve adaletin yerini bulması adına çabaların yenilenmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jean Arnault'un, Lübnan'daki olaydan etkilenen herkesle sarsılmaz bir dayanışma içinde olduğunu aktaran Haq, BM yetkilisinin olayın mağdurlarının "hakikat, adalet ve hesap verebilirlik arayışındaki kararlılıklarını" takdirle karşıladığını belirtti.

Haq, Arnault'un yargı süreçlerini ilerletmek ve bu süreçleri kesin bir sonuca ulaştırmak için "çabaların iki katına çıkarılması gerektiği" düşüncesini paylaştı.

Arnault'un bu amaçla, ilgili tüm aktörlere davada hızlı ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracak adımları atmaları çağrısında bulunduğunu vurgulayan Haq, BM olarak "hesap verebilirliğin sağlanması için baskı yapma konusunda üzerlerine düşen rolü" Lübnan Özel Koordinatörlük Ofisi aracılığıyla üstlendiklerini kaydetti.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlama yaklaşık 240 kişinin ölümüne, 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin yerinden edildiği belirtilmişti.

Dönemin Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız bir şekilde" serbest bırakılması kararı vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli bir şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasına ilişkin soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar, temel soruşturmayı Mart 2026'da tamamlayarak dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Yargıtay Başsavcılığına göndermişti.