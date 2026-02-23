BM'den Etnik Temizlik Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Hem Gazze'de hem de İsrail'in yasa dışı ilhakı pekiştirme çabalarını hızlandırdığı Batı Şeria'da etnik temizlik endişeleri var." dedi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumunun açılışında konuştu.

Dünyada güç, kontrol ve kaynaklar için kıyasıya rekabetin son 80 yıldır görülmemiş hız ve yoğunlukta yaşandığını söyleyen Türk, insanların endişeli ve güvensiz hissettiklerini belirtti.

Türk, küresel güç çarklarının değiştiğine ve bunun sonuçlarının henüz net olmadığına dikkati çekti.

Ülkeler arası ve ülke içindeki anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanımının normalleştiğini dile getiren Türk, savaş kanunlarının acımasızca ihlal edildiğinin altını çizdi.

Türk, "Sudan'dan Gazze'ye, Ukrayna'dan Myanmar'a kadar kitlesel sivil acılar gözlerimizin önünde yaşanıyor." dedi.

Sudan'da çatışan tarafların, tüm ihlallerden ve özellikle de Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) işledikleri suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiğini vurgulayan Türk, bu tür vahşetlerin Kurdufan'da tekrarlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Filistinliler, hala İsrail saldırılarından ölüyor"

Türk, "Gazze'deki durum felaket boyutunda olmaya devam ediyor. Filistinliler, hala İsrail saldırılarından, soğuktan, açlıktan ve tedavi edilebilir hastalıklardan ölüyor. (Gazze'ye) İzin verilen yardım, büyük ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Hem Gazze'de hem de İsrail'in yasa dışı ilhakı pekiştirme çabalarını hızlandırdığı Batı Şeria'da etnik temizlik endişeleri var. Sürdürülebilir bir çözüm, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak, eşit onur ve haklar içinde yan yana yaşayan iki devlete dayanmalı." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yarın dördüncü yılını geride bırakacağını belirten Türk, bu sürecin acılarla dolu olduğunu ifade etti.

Türk, "Sivil kayıplar hızla arttı ve Rusya'nın Ukrayna'nın enerji ve su altyapısına yönelik sistematik saldırıları uluslararası suçlara varabilir. Çatışmaların sona ermesi gerekiyor ve herhangi bir ateşkes veya barış anlaşmasında insan haklarına ve adalete odaklanılmasını şiddetle tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbenin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen çatışmaların daha fazla sivilin ölümüne yol açtığını dile getiren Türk, insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

"Gazeteciler, sağlık ve yardım çalışanları, uluslararası hukukun açık ihlali olarak hedef alınıyor"

Türk, Myanmar'da askeri yönetim tarafından düzenlenen son seçimlerin, halkın umutsuzluğunu daha da derinleştirdiğini belirtti.

BM Komiseri Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde birçok şiddetli çatışmada gazeteciler, sağlık ve yardım çalışanları, uluslararası hukukun açık ihlali olarak hedef alınıyor. Bu eylemlerin yeni normal haline gelmesine izin verilmemeli. Devletler, hesap verebilirliği sağlayarak ve bu ağır suçları tutarlı ve istisnasız biçimde açıkça kınayarak hukuk ihlallerine karşı kararlı şekilde itiraz etmelidir."