BM'den Etnik Temizlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Etnik Temizlik Uyarısı

23.02.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM İnsan Hakları Komiseri Türk, Gazze ve Batı Şeria'da etnik temizlik endişelerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Hem Gazze'de hem de İsrail'in yasa dışı ilhakı pekiştirme çabalarını hızlandırdığı Batı Şeria'da etnik temizlik endişeleri var." dedi.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin 61. Oturumunun açılışında konuştu.

Dünyada güç, kontrol ve kaynaklar için kıyasıya rekabetin son 80 yıldır görülmemiş hız ve yoğunlukta yaşandığını söyleyen Türk, insanların endişeli ve güvensiz hissettiklerini belirtti.

Türk, küresel güç çarklarının değiştiğine ve bunun sonuçlarının henüz net olmadığına dikkati çekti.

Ülkeler arası ve ülke içindeki anlaşmazlıkları çözmek için güç kullanımının normalleştiğini dile getiren Türk, savaş kanunlarının acımasızca ihlal edildiğinin altını çizdi.

Türk, "Sudan'dan Gazze'ye, Ukrayna'dan Myanmar'a kadar kitlesel sivil acılar gözlerimizin önünde yaşanıyor." dedi.

Sudan'da çatışan tarafların, tüm ihlallerden ve özellikle de Faşir'de Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) işledikleri suçlardan sorumlu tutulmaları gerektiğini vurgulayan Türk, bu tür vahşetlerin Kurdufan'da tekrarlanmaması gerektiği uyarısında bulundu.

"Filistinliler, hala İsrail saldırılarından ölüyor"

Türk, "Gazze'deki durum felaket boyutunda olmaya devam ediyor. Filistinliler, hala İsrail saldırılarından, soğuktan, açlıktan ve tedavi edilebilir hastalıklardan ölüyor. (Gazze'ye) İzin verilen yardım, büyük ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Hem Gazze'de hem de İsrail'in yasa dışı ilhakı pekiştirme çabalarını hızlandırdığı Batı Şeria'da etnik temizlik endişeleri var. Sürdürülebilir bir çözüm, BM kararları ve uluslararası hukuka uygun olarak, eşit onur ve haklar içinde yan yana yaşayan iki devlete dayanmalı." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yarın dördüncü yılını geride bırakacağını belirten Türk, bu sürecin acılarla dolu olduğunu ifade etti.

Türk, "Sivil kayıplar hızla arttı ve Rusya'nın Ukrayna'nın enerji ve su altyapısına yönelik sistematik saldırıları uluslararası suçlara varabilir. Çatışmaların sona ermesi gerekiyor ve herhangi bir ateşkes veya barış anlaşmasında insan haklarına ve adalete odaklanılmasını şiddetle tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbenin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen çatışmaların daha fazla sivilin ölümüne yol açtığını dile getiren Türk, insani durumun kötüleşmeye devam ettiğini söyledi.

"Gazeteciler, sağlık ve yardım çalışanları, uluslararası hukukun açık ihlali olarak hedef alınıyor"

Türk, Myanmar'da askeri yönetim tarafından düzenlenen son seçimlerin, halkın umutsuzluğunu daha da derinleştirdiğini belirtti.

BM Komiseri Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde birçok şiddetli çatışmada gazeteciler, sağlık ve yardım çalışanları, uluslararası hukukun açık ihlali olarak hedef alınıyor. Bu eylemlerin yeni normal haline gelmesine izin verilmemeli. Devletler, hesap verebilirliği sağlayarak ve bu ağır suçları tutarlı ve istisnasız biçimde açıkça kınayarak hukuk ihlallerine karşı kararlı şekilde itiraz etmelidir."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Etnik Temizlik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:19:57. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den Etnik Temizlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.