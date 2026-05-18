BM\'den Filistin İçin Soykırım İtirazı

18.05.2026 13:02
BM toplantısında Filistinlilerin zorunlu göçü ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde düzenlenen Filistin Dostluk Grubu toplantısında, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması (Nekbe) ve İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ele alındı.

BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen Filistin Dostluk Grubu toplantısına, Türkiye'nin BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu ve Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden diplomatik temsilci katıldı.

Toplantıda, 1948'de Filistinlilerin zorla göçe tabi tutulduğunu, evlerinin yıkıldığını ve İsrail'in zulmünün bugün de devam ettiğini anlatan bir video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Şafi, yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nde sözde ateşkesten bu yana 856 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Şafi, İsrail'in, Gazze'de altyapı, okul, hastane fark etmeksizin her şeyi hedef aldığına işaret ederek 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de on binlerce çocuğun yanık, uzuv kaybı, felç yaşadığını dile getirdi.

Büyükelçi Şafi, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Batı Şeria'da her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ve Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladıklarını söyledi.

Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere etnik temizlik yaptığını vurgulayan Şafi, bu politikaların Nekbe'den bu yana devam ettiğine dikkati çekti.

Şafi, İsrail'in, işgal ettiği topraklarda BM merkezlerini de hedef aldığını hatırlatarak uluslararası toplumu Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler için harekete geçmeye çağırdı.

Toplantıda söz alan Büyükelçi Kibaroğlu, konuşmasına, yargı organlarının Filistin'de yaşananları soykırım olarak tanımladığını hatırlatarak başladı.

Kibaroğlu, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin girişimiyle Gazze'de ateşkes sağlandığının ancak bu ateşkesin İsrail tarafından bozulduğunun altını çizdi.

Gazze'deki insani durumun aciliyetine işaret eden Büyükelçi, "Filistin, Gazze ve Batı Şeria'daki durum, insani bir trajedi niteliğinde. (İsrail) Sözlerini tutmuyorlar." dedi.

Kibaroğlu, İsrail'e ve Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine, uluslararası hukuk normlarına uyması için baskı yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

