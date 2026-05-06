BM'den Filistinli Aktivistlerin Serbest Bırakılması Çağrısı

06.05.2026 13:33
BM Filistin Özel Raportörü, İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerin serbest bırakılması için AB'ye baskı yapmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun iki üyesinin derhal serbest bırakılmasını ve Avrupa Birliği'nin (AB) bunun için baskı yapmasını istedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergilenen ve ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun İspanya İç Savaşı'nı resmettiği, Filistin davasıyla özleştirilen "Guernica" tablosunu inceleyen Albanese, burada gazetecilere açıklama yaptı.

İsrail'in 30 Nisan'da uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sırasında alıkoyduğu Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Saif Abukeshek ve Brezilyalı Thiago Avila'nın halen tutuklu tutulmasının "suç" olduğunu kaydeden Albanese, aktivistlerin serbest bırakılmaları için AB ülkelerine "Gerekli tüm baskıları yapın." çağrısında bulundu.

"Uluslararası sularda yapılan saldırı İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor." diyen Albanese, "İsrail, Avrupa'da, İsrail'e seyahat etmeyen insanları kaçırmak için kıyılarından 1000 kilometre ileriye kadar gitti. Asıl nokta bu. İsrail'in, 1967'den beri Filistinlilere karşı işlediği tüm suçlarda şimdiye kadar sahip olduğu cezasızlık olmasaydı bu suçu işleyemezdi." diye konuştu.

Albanese ayrıca, İsrail cezaevlerinin "işkence merkezleri" olduğunu, "belgelediği için bunu bildiğini" vurguladı.

Küresel Sumud Filosu'nun sözcüleri olan Saif ve Thiago'nun derhal serbest bırakılması talebini sıkça yineleyen BM Filistin Özel Raportörü, "Gerekli tüm baskı Avrupa'dan gelmelidir. ya hukukun üstünlüğünün temel normlarına saygı gösterilecek ya da bu, barbarlıktır." diye ekledi.

İsrail'in Aşkelon kentindeki bir gözaltı merkezinde tuttuğu Saif Abukeshek ve Thiago Avila'nın gözaltı süreleri, olası terörizm suçları nedeniyle İsrail istihbarat servislerinin soruşturma yapabilmesi gerekçesiyle uzatılmıştı.

Kaynak: AA

