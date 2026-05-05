BM'den Gazetecilere Yönelik Saldırılara Dikkat!

05.05.2026 20:41
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Gazze ve Lübnan'daki medya saldırılarına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da gazetecilere yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 gazetecinin öldürüldüğünü, Lübnan'ın ise bu yıl medya çalışanları için en ölümcül ülke haline geldiğini bildirdi.

Türk, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, özgür basının, açık ve özgür bir toplumun oksijeni olduğuna işaret ederek, cesur muhabir ve foto muhabirlerine duydukları saygının altını çizdi.

Gazetecilerin gerçeği ortaya çıkardığını ve farklı bakış açılarına yer verdiğini vurgulayan Türk, gazeteciliğin zaman zaman da güvensiz ve tehlikeli bir meslek olabildiğine, medya çalışanlarının hedef alındığına dikkati çekti.

Silahlı çatışmaları haberleştirmenin yüksek risk taşıdığını, sadece bu yıl en az 14 gazetecinin öldürüldüğünü belirten Türk, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını hatırlatarak, "(Gazze) medya için bir ölüm tuzağı haline geldi. Ofisim, Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 300 gazetecinin öldürüldüğünü ve çok daha fazlasının yaralandığını doğruladı. Lübnan, 2026'da medya çalışanları için en ölümcül ülke oldu." bilgilerini paylaştı.

Yerel muhabirlerin çoğu zaman savaşın korkunç gerçekliğini aktaran "ender kişiler" olduğunu vurgulayan Türk, Sudan'da, hayati önem taşıyan çalışmalarına devam ederken aşırı şiddet, vahşet ve hatta kıtlıkla karşı karşıya kalan gazetecilerle tanıştığını aktardı.

"Gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik saldırılar önlenmeli"

Gazetecilerin yılmadan, en zorlu koşullarda hatta hastane yataklarından ve tekerlekli sandalyelerden dahi haber yaptığına işaret eden Türk, "Gazeteciler, gerçeğin kurşunlardan daha güçlü olduğuna ve uğruna savaşmaya değer olduğuna inanıyorlar ve haklılar. Ancak yalnız savaşamazlar. Desteğimize ve acil korumaya ihtiyaçları var. Gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik saldırılar önlenmeli." ifadelerine yer verdi.

Türk, devletlerden medya çalışanlarına yönelik tüm ihlalleri soruşturmalarını ve failleri hesap vermeye çağırmalarını istedi.

BM İnsan Hakları Ofisinin, bu alandaki ihlalleri izlemeye ve raporlamaya, gazetecilerin güvenliğini savunmaya ve ulusal koruma mekanizmalarını desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Türk, "Medyaya yönelik saldırılar normalleştiğinde, özgürlüğün kendisi çürümeye başlar. Bununla birlikte barışın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temelleri de yok olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

