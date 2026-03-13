BM'den Gazze için insani yardım çağrısı

13.03.2026 22:05
BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellediğini belirterek daha fazla yardım talep etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye son iki günde yakıt dışında "neredeyse tüm insani yardım hareketlerini engellediğini" belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün ve bugün "neredeyse tüm insani yardım hareketlerinin engellendiği" bilgisini verdiğini aktaran Dujarric, "Sadece (Gazze'ye) yakıt alınmasına izin verildi, başka hiçbir şey alamadık." dedi.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) çalışanlarının da sınır kapısından 170 palet sağlık malzemesinin indirildiğini ancak İsrail'in dağıtıma izin vermediğini bildirdiğini söyledi.

Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın Gazze'ye giden tek açık sınır kapısı olmaya devam ettiğine işaret eden Dujarric, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı günden bu yana hem Refah hem de Zikim sınır kapılarının ise kapalı olduğunu hatırlattı.

Kritik insani yardımlar için çağrı

Dujarric, "Yetkililerle günlük görüşmelerimiz aracılığıyla, ek geçiş noktalarının açılması ve Gazze'ye daha fazla kritik insani yardım malzemesinin girişine izin verilmesi çağrımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin iki Filistinliyi öldürmesinin ardından Filistinli siviller için kuzey bölgelerde hareket kısıtlamalarının dün yeniden sıkılaştırıldığını belirten Dujarric, "Batı Şeria genelindeki kontrol noktalarının kapatılması, Filistinlilerin hizmetlere ve iş yerlerine erişimini ve insani yardım kuruluşlarının acil durum operasyonlarını sekteye uğratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, öte yandan işgal altındaki Filistin topraklarında ücretsiz yardım hattı işleten bir BM ortağının, geçen yılın ilk iki ayına kıyasla bu yıl fiziksel şiddete dayalı çağrılarda yaklaşık yüzde 25'lik bir artış olduğunu ve bu çağrıların içinde intihar düşüncelerinin de artış gösterdiği bilgisini paylaştığını kaydetti.

"( Orta Doğu'da) askeri faaliyetlerin azaltılmasını ve diplomasiye geri dönülmesini istiyoruz"

Basın toplantısında AA muhabirinin, ABD'nin Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grup göndereceğine ilişkin haberleri hatırlatıp BM'nin tepkisini sorması üzerine, Dujarric, bu haberleri gördüklerini ancak yorum yapmayacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi, (Orta Doğu'da) askeri faaliyetlerin azaltılmasını ve diplomasiye geri dönülmesini istiyoruz." yanıtını verdi.

Wall Street Journal'a (WSJ) bilgi veren üç ABD yetkilisi, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılarını artırması üzerine, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'ya birkaç savaş gemisi ile 5 bin Deniz Piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grup ve ona bağlı Deniz Piyade seferi birliğinin gönderilmesini onayladığını ileri sürmüştü.

Yetkililer, talebin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) geldiğini ve şu anda Japonya merkezli USS Tripoli ve ona bağlı Deniz Piyadeleri birliğinin Orta Doğu'ya doğru ilerlediği bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
Fenerbahçe’yi eleyen Pereira’nın Nottingham Forest’ı milli yıldızımıza boyun eğdi Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupalı vekilden İran savaşı tepkisi: Bombalarınız demokrasi getirmedi Avrupalı vekilden İran savaşı tepkisi: Bombalarınız demokrasi getirmedi
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak

21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
