BM'den Hizbullah-İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Hizbullah-İsrail'e Ateşkes Çağrısı

BM, Hizbullah ile İsrail'in olası ateşkesini takip ederek, tarafları fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

26.11.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkes anlaşmasına ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, taraflara fırsatı değerlendirme çağrısı yaptı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.

Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) ve BM'nin Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün ateşkes anlaşmasının uygulanmasına destek vermeye hazır olduğunu belirten Haq, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Haq, "Tüm diplomatik çabaları destekliyor, daha istikrarlı ve güvenli bir gelecek için taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Diğer taraftan İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yoğun bombardımanını sürdürdüğüne ilişkin haberler olduğuna işaret eden Haq, Hizbullah'ın da roket saldırılarını sürdürdüğünü, şiddetin sonlanması gerektiğini belirtti.

Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) İsrail'in Beyrut'un güneyindeki bölgelerde "tahliye emirleri" verildikten sadece 20 dakika sonra yoğun saldırı gerçekleştirdiğini bildirdiğini aktardı.

Diğer taraftan Beyrut'a yönelik hava saldırılarında ise daha önceden bilgilendirilme yapılmadığını belirten Haq, Ekim 2023'ün ardından Lübnan'da yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

İsrail ordusu, beklenen ateşkes öncesi Lübnan'da bugün 180 noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail güvenlik kabinesi, Lübnan'da olası ateşkesi oylamak için TSİ 17.00'de toplanmıştı.

Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin TSİ 23.00'da ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.

Basında çıkan haberlerde ise Hizbullah ile İsrail arasında olası ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Hizbullah-İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:23 Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz
21:07 İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail kabinesi, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını onayladı
20:42 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir
19:09 Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı ’Yanıt verilecek’ dedi Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi
17:52 Narin cinayetinde yeni görüntü Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş
09:17 Ankara’da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı Ankara'da freni boşalan kamyonet 7 araca çarptı
09:15 Makyajsız hali İzzet Altınmeşe’ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı
09:03 Çikolata yiyenler dikkat Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı Çikolata yiyenler dikkat! Bakanlık yeni sahtekarlar listesi yayımladı
08:56 Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi Şampiyonluk maçına dedesinin kafatasıyla geldi
08:29 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca hakkında bir bomba gelişme daha
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
08:17 Motorin, benzine fark attı Motorin, benzine fark attı
07:58 Eylül Lize Kandemir’in giydiği elbise olay oldu Eylül Lize Kandemir'in giydiği elbise olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 22:42:23. #1.13#
SON DAKİKA: BM'den Hizbullah-İsrail'e Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.