BM'den Husilere İsrail Saldırısı Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki Husilerin ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dahil olarak İsrail'e yönelik düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Husilerin İsrail'e son saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Dujarric, "İsrail'e yönelik Husilerin (28 Mart) füze saldırılarından endişe duyuyoruz. Bu saldırılar, bölgedeki askeri çatışmayı daha da genişletme riski taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Husilere, füze ve İHA'lar ile çatışmaya daha fazla dahil olmaktan kaçınmaları çağrısı yapan Dujarric, tarafların her zaman uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran saldırısı üzerine başlayan savaşa dahil olduklarını duyurmuş, dün İsrail'in güneyine seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.