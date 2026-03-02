BM'den İran Gerilimi Uyarısı - Son Dakika
BM'den İran Gerilimi Uyarısı

02.03.2026 17:22
BM'nin göç örgütü lideri, İran'daki gerilimlere dair derin endişelerini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İran'ı ve daha geniş bölgeyi etkileyen artan gerilimlerden derin endişe duyduklarını belirtti.

Pope, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"İran'ı ve daha geniş bölgeyi etkileyen artan gerilimlerden derin endişeliyiz." ifadesini kullanan Pope, daha fazla insani sonuçları önlemek için itidal ve acil gerilim azaltma çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamasını desteklediklerini kaydetti."

Pope, sivillerin her zaman korunması, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu

Kaynak: AA

