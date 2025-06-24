BM'den İran'ın Katar'a Saldırısına Kınama

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İran'ın Katar'a yönelik saldırısını kınadığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in Orta Doğu'da artan gerginlikten derin endişe duyduğu ifade edildi.

"BM Genel Sekreteri, krizin en başından beri her türlü askeri gerginlik artışını kınamıştır." denilen açıklamada, "Buna İran'ın Katar'a yönelik saldırısı da dahildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in tüm taraflara çatışmaya son verme ve tüm üye ülkelere de BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığı bildirildi.