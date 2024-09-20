BM'den İsrail'e 'İnsanlık Dışı' Suçlaması - Son Dakika
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BM'den İsrail'e 'İnsanlık Dışı' Suçlaması

BM, İsrail'in Batı Şeria'da cesetleri çatıdan attığını gösteren videoları kınadı ve soruşturma istedi.

20.09.2024 21:49
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan attığını gösteren video kayıtlarının "insanlık dışı" olduğunu belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen durumdan derin endişe duyduklarını ifade eden Dujarric, buna, İsrail'in bölgede artan askeri faaliyetlerinin de dahil olduğunu dile getirdi.

Dujarric, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerini bir çatıdan attığını gösteren video kayıtlarının insanlık dışı olduğunu söyledi.

Olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasının büyük önem taşıdığını belirten Dujarric, sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan videoda, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde çok katlı bir evin çatısından aşağı Filistinlilerin cesetlerini attığı görülmüştü.

Filistinlilerin, İsrail askerleri ile bir çatışmada öldürüldüklerini belirten görgü tanıkları, AA muhabirine, askeri bir buldozerin daha sonra metal pençe aparatını kullanarak çatıdan atılan cesetleri kaldırdığı bilgisini vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e 'İnsanlık Dışı' Suçlaması - Son Dakika

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