BM'den İsrail'e Lübnan Çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Lübnan arasında duyurulan yeni ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İsrail'e, Lübnan toprak bütünlüğüne tam saygı gösterme ve Mavi Hat'ın kuzeyinden tamamen çekilme çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden, İsrail ile Lübnan arasında duyurulan yeni ateşkese ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail ile Lübnan temsilcileri arasında 2 ve 3 Haziran 2026 tarihlerinde Washington D.C.'de yapılan dördüncü yüksek düzeyli üçlü toplantının ardından ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

BM'nin bölgede düşmanlıkları sona erdirmek ve Mavi Hat'ın her iki tarafındaki toplulukların acılarını hafifletmek için yapılan tüm çabalara desteği yinelenen açıklamada, tüm taraflara, saldırıları durdurma ve uluslararası hukuk kapsamında yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Genel Sekreter'in Hizbullah ve diğer "devlet dışı aktörlerin" Lübnan hükümetinin otoritesine uyması çağrısı aktarılırken "Genel Sekreter, ayrıca İsrail'i, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstererek, Mavi Hat'ın kuzeyinden tamamen çekilmeye çağırmaktadır." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.