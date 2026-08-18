BM'den İsrail'e Suriye İhlali İtirazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den İsrail'e Suriye İhlali İtirazı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarını toprak bütünlüğüne yönelik endişe verici ihlal olarak kınadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını eleştirerek, bunların Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının "endişe verici bir ihlali" olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgileri paylaştı.

Dujarric, "Bu, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve hava sahasının bir başka endişe verici ihlalidir. Bu hava saldırıları durdurulmalı ve biz bunlara karşıyız." ifadelerini kullandı.

İdlib vilayetindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na yönelik İsrail saldırılarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Dujarric, BM'nin söz konusu saldırılardan haberdar olduğunu belirterek, bu saldırıların bir an önce durdurulması isteğini dile getirdi.

İsrail savaş uçakları, bugün erken saatlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib vilayetinin doğu kırsalında bulunan terk edilmiş Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye genelinde saldırılarını genişleterek, silah ve füze depolarının yanı sıra stratejik askeri tesisleri de hedef alıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'e Suriye İhlali İtirazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Resmi Gazete’de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı Resmi Gazete'de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

22:13
Melih Meriç’e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş’in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda bulunan eski Seydi Ahmet Keleş'in 27 suç kaydının olduğu ortaya çıktı
21:58
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’den Melih Meriç’e saldırı sonrası ilk açıklama
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Melih Meriç'e saldırı sonrası ilk açıklama
21:49
Gaziantep’te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: “Atanamayınca saldırdı“ iddiası
Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: "Atanamayınca saldırdı" iddiası
20:59
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
20:47
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
20:46
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 22:26:58. #7.12#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'e Suriye İhlali İtirazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.