BM'den İsrail'e Suriye Uyarısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarından endişe duyduğu belirtilerek, İsrail'e Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılardan kaçınması çağrısı yaptığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Suriye'de BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca "güvenilir, düzenli ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecinin desteklenmesinin hayati önem taşıdığını" vurguladığını aktaran Dujarric, Guterres'in aynı zamanda İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarından endişe duyduğunu belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter, İsrail'e, Suriye'nin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırılardan kaçınması çağrısı yapıyor." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin ayrıca Suriye'de Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde süren şiddetten derin endişe duyduğunu ifade eden Dujarric, "Genel Sekreter, sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerini, özellikle mezhepsel gerilimleri körükleme riski taşıyan eylemleri kınamaktadır." dedi.

Dujarric, Guterres'in, yerel liderlerle Suriye yönetimine gerilimi düşürme, sivilleri koruma ve sükuneti yeniden tesis etme çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Bölgede daha fazla şiddet söylemine ihtiyaç yok"

AA muhabirinin, "İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ortadan kaldırılması için çağrı yaptı. Bir devlet liderine yönelik bu suikast çağrısıyla ilgili görüşleriniz nelerdir?" sorusunu yanıtlayan Dujarric, "Bu bölgenin en son ihtiyaç duyduğu şey, daha fazla şiddet söylemi ve şiddete teşvik eden kışkırtmalardır." ifadelerini kullandı.

Süveyda olayları

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.