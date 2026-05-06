BM'den İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırılarına Endişe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırılarına Endişe

06.05.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Lübnan'daki tahliye emirleri ve hava saldırılarını endişeyle izliyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir düzine yerleşim yerine "tahliye emri" vermesini ve devam eden hava saldırılarını endişeyle takip ettiklerini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik "tahliye emirleri" vermesi haberlerini takip ettiklerini söyleyen Dujarric, "Şunu söyleyebilirim ki bu yerinden etme emirlerini ve Litani Nehri'nin güneyi ve ötesindeki bölgeleri hedef alan Lübnan kasabalarına yönelik hava saldırılarını endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Dujarric, "Bu durum, aylarca süren çatışmalardan zaten etkilenmiş olan sivillerin daha fazla yerinden edilmesine yol açıyor." ifadesini kullanarak, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini yineledi.

BM ve insani yardım ortaklarının bölgede çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Dujarric, bu kapsamda 158 binden fazla yerinden edilmiş kişiye psikososyal destek, yardım malzemesi dağıtımı ve nakit yardımı yaptıklarını söyledi.

"Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar son derece endişe verici olmaya devam ediyor"

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), Lübnan'ın güneyinde İsrail'in hava saldırıları sonucu sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları arasında ölenlerin sayısının her gün arttığı uyarısında bulunduğunu aktardığına dikkati çekti.

"Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar da son derece endişe verici olmaya devam ediyor." diyen Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 151 saldırı kaydettiğini, bu saldırılarda 103 kişi ölürken 230'dan fazla kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, "17 Nisan'daki ateşkes ilanından bu yana beş saldırı gerçekleşti. Bu olaylar, insanların sağlık hizmetlerine erişimini baltalıyor ve hem hastaları hem de ön saflarda görev yapanları ciddi risk altına sokuyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Lübnan'ın güneyinde görev yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin de İsrail güçleri tarafından engellenmeye devam ettiği bilgisini aktaran Dujarric, İsrail tanklarının birkaç noktada UNIFIL konvoyunun önünü kestiğini ve geri dönmek zorunda bıraktığını kaydetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Hizbullah'ı hedef alma gerekçesiyle Lübnan'ın güneyine sık sık "tahliye" ve saldırı tehdidinde bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırılarına Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü

22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:12:43. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırılarına Endişe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.