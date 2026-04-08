BM'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama

08.04.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in Lübnan'daki sivil kayıplara yol açan saldırılarını kınadı ve diplomasi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar kapsamında Tel Aviv yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırılarında önemli sivil kayıplara yol açmasının "şiddetle kınandığı" belirtilerek, diplomasi çağrısı yapıldı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, "Birleşmiş Milletler, önemli sivil kayıplara yol açan İsrail'in Lübnan genelindeki saldırılarını şiddetle kınıyor. BM, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verdi.

Bölgedeki çatışmaların birçok can kaybına yol açtığını belirten Haq, elektrik, su, enerji ve ulaşım tesisleri dahil sivil altyapının yıkıcı hasara uğradığını söyledi.

Çözümün müzakere masasında olduğuna işaret eden Haq, tarafları, "diplomatik kanallardan yararlanmaya, düşmanlıkları sona erdirmeye" ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasına yeniden bağlı kalmaya çağırdı.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin aynı zamanda Lübnan ile İsrail arasında "daha fazla can kaybını önlemek için bir fırsat sunduğunu" vurgulayan Haq, "Çatışmanın askeri bir çözümü yok." dedi.

İran'da çatışmalardan zarar görenler için BM ve ortak kurumların harekete geçtiğini aktaran Haq, "Şimdi, mevcut farklılıkları çözmek ve kalıcı bir ateşkes ile çatışmaya uzun vadeli bir çözüm bulmak için görüşmelere başlamanın zamanı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 23:05:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.