BM'den İsrail'in Saldırıları Hakkında Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, İsrail'in ateşkes boyunca sürdürdüğü saldırılar nedeniyle 591 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gomez, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Ekim 2025'te ilan edilen "sözde ateşkese" rağmen sürdürdüğü saldırıların, Filistinlilerin canını almaya devam ettiğini vurgulayan Gomez, "Ateşkesin ilan edilmesinden bu yana İsrail saldırılarında 591 Filistinli öldürüldü. Bu ölümler, İsrail'in uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hiçe saymaya devam ettiğini gösterdi." dedi.

Gomez, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da işgalci bir güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmediğine ve politikalarının iki devletli çözümü nasıl tehdit ettiğine işaret ederek, BM İnsan Hakları Ofisinin buna ilişkin kısa süre önce rapor yayımladığını hatırlattı.