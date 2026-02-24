BM'den KDC'ye Ateşkes Heyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den KDC'ye Ateşkes Heyeti

24.02.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, KDC'nin Uvira şehrine ateşkesin izlenmesi için heyet gönderdi. M23 ile KDC arasında ateşkes sağlandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Uvira şehrine ateşkesin izlenmesi ve ihlallerin raporlanması amacıyla heyet gönderdi.

BM Kongo Demokratik Cumhuriyeti İstikrar Misyonu (MONUSCO) tarafından yapılan açıklamada, isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ile KDC arasında varılan ateşkesi gözlemlemek için Uvira şehrine heyet gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, heyetin, taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulanmasını izlemeyi ve sahadaki durumu raporlamayı amaçladığı aktarıldı.

KDC ile M23 arasında 2 Şubat'ta Doha'da imzalanan ateşkes anlaşmasıyla, sürecin takibi ve ihlallerin raporlanması amacıyla gözlemci bulundurulması kararlaştırılmıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de M23 grup üyeleri, 2025 başından bu yana devam eden saldırılar sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak Aralık 2025 başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den KDC'ye Ateşkes Heyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:23:44. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den KDC'ye Ateşkes Heyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.