BM'den Kuzey Kore'ye Füze Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Kuzey Kore'ye Füze Uyarısı

BM, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri nedeniyle Kore Yarımadası'ndaki gerilimin ele alınması gerektiğini bildirdi.

04.11.2024 20:46
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'nin son balistik füze fırlatmasının ortaya çıkardığı tehlike konusunda uyararak Kore Yarımadası'ndaki artan gerilimin ele alınmasının şart olduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin 31 Ekim'de kıtalar arası balistik füze fırlatmasının ardından toplandı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Kuzey Kore'nin Ocak 2021'den bu yana en az 11 kez kıtalar arası balistik füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin en son fırlattığı "yeni tip Hwasong-19" füzesinin uçuş süresi ve rakım açısından yeni bir "rekor" olduğunu belirten Khiari, aynı zamanda katı yakıtla çalışan füzenin fırlatılmadan önce yakıt ikmali gerektirmediğine dikkati çekti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı,"Kore Yarımadası'nda artan gerilimin ele alınması şart. Kuzey Kore'nin süregelen balistik füze denemeleri, bölgesel istikrarı tehdit eden ciddi endişe kaynağıdır." uyarısında bulundu.

Khiari, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını sürdürmesinin BMGK'nin ilgili kararlarını ihlal ettiğini ve aynı zamanda uluslararası nükleer silahsızlanma çabalarını zayıflattığını belirtti.

Bölgedeki gerilimin azaltılması ve bu tehlikeli eğilimin tersine çevrilmesi için pratik önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Khiari, "Tüm üye ülkelere diyalog ve işbirliğine yönelik ortam yaratmaları için çağrıda bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

"Gerilimin azaltılması, yalnızca Kore Yarımadası için değil, tüm uluslararası topluluk için hayati öneme sahiptir." diyen Khiari, Kuzey Kore'nin söz konusu eylemlerine karşı uluslararası toplumun daha güçlü önlemler alması gerektiğinin altını çizdi.

Kuzey Kore, 31 Ekim'de Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) kıtalar arası balistik füze (ICBM) fırlatmıştı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, fırlatılan "yeni tip Hwasong-19" kıtalar arası balistik füzenin, ülkenin stratejik vuruş kabiliyetini gösterdiği belirtilmişti.

Uzmanlara göre Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze, bugüne kadar attığı füzeler arasında "en uzun uçuş süresine" sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Kuzey Kore'ye Füze Uyarısı - Son Dakika

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