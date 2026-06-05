BM'den Libya'daki Göçmen İddialarına Yanıt

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Libya'da göçmenlerin yerleştirilmesine yönelik herhangi bir program yürüttüğü iddialarını yalanlayarak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BM Libya Destek Misyonu, göçmenlerin Libya'ya yerleştirilmesine karşı çıkan bir grup göstericinin misyonun Trablus'taki merkezine girmesi ve UNHCR ofisinin çevresini toprak setlerle kapatmasının ardından yazılı açıklama yaptı

Açıklamada, Libyalıların doğru bilgi edinme ve görüşlerini barışçıl şekilde ifade etme hakkına sahip olduğu vurgulanırken, BM'nin Libya'daki faaliyetleri hakkında yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yanı sıra nefret söylemlerinden duyulan endişe aktarıldı.

Bu tür iddiaların BM'nin yerel ve uluslararası personeline yönelik gerilimi ve kışkırtmaları artırdığı belirtilen açıklamada, son günlerde sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından BM kurumlarının Libya'da düzensiz göçmenleri kalıcı olarak yerleştirmeyi planladığı yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "BM'ye bağlı hiçbir kuruluş, UNHCR de dahil olmak üzere Libya'da göçmenlerin yerleştirilmesine yönelik herhangi bir program yürütmemektedir. Bunun aksini iddia eden tüm söylemler tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

UNHCR'nin Libya makamları ve uluslararası toplumla işbirliği içinde, ülkenin egemenliğine tam saygı çerçevesinde savaş, çatışma ve zulümden kaçan kişiler için Libya dışında çözümler üretmeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda üçüncü ülkelere tahliye ve şartların uygun olması halinde gönüllü geri dönüş programlarının yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, BM personeline yönelik tehditler, şiddet çağrıları ve kurumun bina ile mal varlıklarına yönelik saldırılar kınanarak, tüm taraflar uluslararası hukuk çerçevesinde BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeye çağrıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İç Güvenlik Teşkilatı, 2 Nisan 2025'te, düzensiz göçmenlerin yerleştirilmesi de dahil olmak üzere ülke aleyhine faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 10 uluslararası insani yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad Trablusi ise 2 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Avrupa'ya geçiş amacıyla Libya'da bulunan düzensiz göçmen sayısının yaklaşık 3 milyon olduğunu belirtmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelede ülkenin temel ilkelerine bağlı olduklarını ve göçmenlerin Libya'ya yerleştirilmesine karşı olduklarını yinelemişti.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter de 2 Haziran'da güvenlik birimlerine, ülkenin doğu ve güney bölgelerindeki düzensiz göçmenlerin yasa dışı varlıklarının sonlandırılması yönünde talimat vermişti.???????

Akdeniz'e kıyısı bulunan Libya'nın kuzeybatısındaki Karabulli, Sabrata ve Zuvare kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde, ülkedeki siyasi bölünmüşlük ve güvenlik boşluğundan yararlanan grupların düzensiz göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü ifade ediliyor.