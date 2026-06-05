BM'den Libya'daki Göçmen İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Libya'daki Göçmen İddialarına Yanıt

05.06.2026 04:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Libya'da göçmenlerin yerleştirilmesine yönelik program iddialarını yalanladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) Libya'da göçmenlerin yerleştirilmesine yönelik herhangi bir program yürüttüğü iddialarını yalanlayarak, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BM Libya Destek Misyonu, göçmenlerin Libya'ya yerleştirilmesine karşı çıkan bir grup göstericinin misyonun Trablus'taki merkezine girmesi ve UNHCR ofisinin çevresini toprak setlerle kapatmasının ardından yazılı açıklama yaptı

Açıklamada, Libyalıların doğru bilgi edinme ve görüşlerini barışçıl şekilde ifade etme hakkına sahip olduğu vurgulanırken, BM'nin Libya'daki faaliyetleri hakkında yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin yanı sıra nefret söylemlerinden duyulan endişe aktarıldı.

Bu tür iddiaların BM'nin yerel ve uluslararası personeline yönelik gerilimi ve kışkırtmaları artırdığı belirtilen açıklamada, son günlerde sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından BM kurumlarının Libya'da düzensiz göçmenleri kalıcı olarak yerleştirmeyi planladığı yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "BM'ye bağlı hiçbir kuruluş, UNHCR de dahil olmak üzere Libya'da göçmenlerin yerleştirilmesine yönelik herhangi bir program yürütmemektedir. Bunun aksini iddia eden tüm söylemler tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

UNHCR'nin Libya makamları ve uluslararası toplumla işbirliği içinde, ülkenin egemenliğine tam saygı çerçevesinde savaş, çatışma ve zulümden kaçan kişiler için Libya dışında çözümler üretmeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda üçüncü ülkelere tahliye ve şartların uygun olması halinde gönüllü geri dönüş programlarının yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, BM personeline yönelik tehditler, şiddet çağrıları ve kurumun bina ile mal varlıklarına yönelik saldırılar kınanarak, tüm taraflar uluslararası hukuk çerçevesinde BM tesislerinin dokunulmazlığına saygı göstermeye çağrıldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İç Güvenlik Teşkilatı, 2 Nisan 2025'te, düzensiz göçmenlerin yerleştirilmesi de dahil olmak üzere ülke aleyhine faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla 10 uluslararası insani yardım kuruluşunun faaliyetlerini durdurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad Trablusi ise 2 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Avrupa'ya geçiş amacıyla Libya'da bulunan düzensiz göçmen sayısının yaklaşık 3 milyon olduğunu belirtmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadelede ülkenin temel ilkelerine bağlı olduklarını ve göçmenlerin Libya'ya yerleştirilmesine karşı olduklarını yinelemişti.

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter de 2 Haziran'da güvenlik birimlerine, ülkenin doğu ve güney bölgelerindeki düzensiz göçmenlerin yasa dışı varlıklarının sonlandırılması yönünde talimat vermişti.???????

Akdeniz'e kıyısı bulunan Libya'nın kuzeybatısındaki Karabulli, Sabrata ve Zuvare kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde, ülkedeki siyasi bölünmüşlük ve güvenlik boşluğundan yararlanan grupların düzensiz göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüttüğü ifade ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Göçmen, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Libya'daki Göçmen İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

23:32
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 05:20:32. #7.12#
SON DAKİKA: BM'den Libya'daki Göçmen İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.