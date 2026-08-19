BM'den Libya İçin Siyasi İrade Çağrısı
BM Libya Temsilcisi Tetteh, siyasi sürecin ilerlemesi için irade gösterilmesini istedi.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi toplantısında video bağlantısı aracılığıyla konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve Libya'daki BM Destek Misyonu Başkanı Hanna Tetteh (ekranlarda), 18 Ağustos 2026.
Tetteh salı günü yaptığı açıklamada Libya'daki siyasi süreci ilerletmek için siyasi irade gösterilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Eskinder Debebe/BM fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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