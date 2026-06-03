BM'den Lübnan'daki Çatışmalara Derin Endişe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Lübnan'daki Çatışmalara Derin Endişe

03.06.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin artışı ve insani durumu raporladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da insanların güvenlik arayışı içinde evlerini zorla terk etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, çatışmaların etkisinden "derin endişe" duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da insanların güvenlik arayışı içinde evlerini zorla terk etmeyi sürdürdüğüne işaret eden Dujarric, "Size şunu söyleyebilirim ki devam eden çatışmaların etkisinden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Dujarric ayrıca, "Sadece Beyrut'ta, İsrail'in 1 Haziran'da verdiği tahliye emri sonrasında güney banliyölerinden yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi." ifadesini kullandı.

Son yerinden edilme dalgasının, zaten aşırı yüklenmiş sistemler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu vurgulayan Dujarric, "İnsani yardım alanında meslektaşlarımız bize, bugün itibarıyla yaklaşık 135 bin kişinin toplu barınaklara kayıt yaptırdığını, bu barınakların giderek daha kalabalıklaştığını ve binlerce kişinin de sokaklarda ve kıyı şeridinde kaldığını söylüyor." diye konuştu.

Dujarric, İsrail'in saldırılarının Lübnan'daki sağlık sistemi üzerinde devam eden etkisinden de endişe duyduklarına işaret ederek, 1 Haziran gecesi düzenlenen saldırılarda 5 kişinin öldüğü ve 48 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Lübnan'ın güneyinde göreve yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin İsrail güçlerinin "yoğun kara ve hava faaliyetlerini" gözlemlemeye devam ettiğini hatırlatan Dujarric, İsrail tarafından dün Lübnan hava sahasının 70 kez ihlal edildiğini ve İsrail savaş uçakları tarafından yaklaşık 24 hava saldırısı gerçekleştirildiği bilgisinin aktarıldığını kaydetti.

Dujarric, "UNIFIL, Mavi Hat'ın güneyinde ve operasyon alanı içinde bulunan İsrail mevzilerinden ateşlenen yaklaşık 826 topçu, havan ve roket izi tespit etti. Bu, son üç günle birlikte 17 Nisan'dan bu yana endişe verici bir kayıt." dedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan'daki Çatışmalara Derin Endişe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
Milli güreşçiler Mehmed: Fetihler Sultanı setinde 1 tonluk kapıyı yerinden söktü Milli güreşçiler Mehmed: Fetihler Sultanı setinde 1 tonluk kapıyı yerinden söktü

22:18
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
Sadettin Saran suskunluğunu bozdu: Yalanla dolanla besleniyorlar
21:15
Rıza Perçin’den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
Rıza Perçin'den çok konuşulacak sözler: G.Saraylılar dalga geçer gibi 19 lira bağış yaptı
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:27
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
18:49
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 22:21:31. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Lübnan'daki Çatışmalara Derin Endişe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.