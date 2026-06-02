BM'den Lübnan'daki İsrail Saldırılarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Lübnan'daki İsrail Saldırılarına Tepki

02.06.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Lübnan'a 16 saatte 468 saldırı gerçekleştiren İsrail'i eleştirerek ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da devam eden gerilim azaltma çabalarına rağmen yoğun saldırıların devam ettiğini belirterek, İsrail tarafından Lübnan'a bugün 16 saat içinde 468 kez topçu, havan ve roket atma olayının kaydedildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında bilgi verdi.

Lübnan'ın güneyinde yoğun hava faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kayıtlarına göre bugün yerel saatle gece yarısından 16.00'ya kadar toplam 478 ateş açma olayının kaydedildiğini, bunların 10'u Hizbullah tarafına atfedilirken 468'nin ise İsrail güçlerine ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Dujarric, "BM Barış Güçleri ayrıca 9 adet İsrail hava saldırısı ve 46 kez Lübnan hava sahası ihlali kaydetti." diyerek tüm tarafları "azami itidal göstermeye" ve ateşkes anlaşmasına uymaya çağırdı.

Bir gazetecinin UNIFIL'in bildirdiği kayıtlara göre bir günlük ateş açmaların yaklaşık yüzde 97'sinin İsrail'e ait olmasını 'saldırganlık' olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusuna Dujarric, "Lübnan'ın toprak bütünlüğüne komşuları İsrail tarafından saygı gösterilmelidir." şeklinde cevap vermekle yetindi.

Dujarric, AA muhabirinin, İsrail'in "ezici ateş gücü" ve "her iki dakikada bir süren" saldırganlığına rağmen İsrail ile Lübnan arasında hala bir ateşkesin varlığından bahsedilip bahsedilemeyeceği sorusuna da "Bakın, kelimeler önemlidir, değil mi? Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış düşmanlıkların sona erdirilmesi anlaşması var." diye cevap verdi.

Genel Sekreter'in ateşkes yerine bu durumu zaman zaman "daha az ateş" terimi ile nitelediğini hatırlatan Dujarric, "Önemli olan, anlaşmalar var, bunlara saygı duyulması gerekiyor. Silahların susturulmasını istiyoruz. Güney Lübnan halkının barış ve güvenlik içinde evlerine dönebilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan'daki İsrail Saldırılarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan’dan Singapur’a ilk resmi ziyaret Başbakan Wong ile bir araya geldi Bakan Fidan'dan Singapur'a ilk resmi ziyaret! Başbakan Wong ile bir araya geldi
Meksika’da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı Meksika'da binlerce öğretmen çalışma koşullarını protesto için süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
İran’da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi İran'da tecavüz suçlusu 3 kişi idam edildi
İşte Türkiye’nin Dünya Kupası’nı kazanma ihtimali İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali
Galatasaray Icardi’nin kararını bekliyor Galatasaray Icardi'nin kararını bekliyor

20:45
Genç kadın, 4. kattan atladı
Genç kadın, 4. kattan atladı
20:43
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Sönmez’e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e: Gelmiş o iğrenç bıyıklı...
20:20
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF’den çıkacak kararı bekliyor
Bitlis Spor 1916, 35 gündür TFF'den çıkacak kararı bekliyor
19:41
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel’e, 1 milyon TL gönderdim
Özkan Yalım ek ifade verdi: Özgür Özel'e, 1 milyon TL gönderdim
18:21
Kılıçdaroğlu’nun afişleri, memleketi Tunceli’de bilboardlara asıldı
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı
18:06
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 21:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Lübnan'daki İsrail Saldırılarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.