BM'den Lübnan'daki İsrail Saldırılarına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da devam eden gerilim azaltma çabalarına rağmen yoğun saldırıların devam ettiğini belirterek, İsrail tarafından Lübnan'a bugün 16 saat içinde 468 kez topçu, havan ve roket atma olayının kaydedildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında İsrail'in Lübnan'a saldırıları hakkında bilgi verdi.

Lübnan'ın güneyinde yoğun hava faaliyetlerinin devam ettiğini aktaran Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kayıtlarına göre bugün yerel saatle gece yarısından 16.00'ya kadar toplam 478 ateş açma olayının kaydedildiğini, bunların 10'u Hizbullah tarafına atfedilirken 468'nin ise İsrail güçlerine ait olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Dujarric, "BM Barış Güçleri ayrıca 9 adet İsrail hava saldırısı ve 46 kez Lübnan hava sahası ihlali kaydetti." diyerek tüm tarafları "azami itidal göstermeye" ve ateşkes anlaşmasına uymaya çağırdı.

Bir gazetecinin UNIFIL'in bildirdiği kayıtlara göre bir günlük ateş açmaların yaklaşık yüzde 97'sinin İsrail'e ait olmasını 'saldırganlık' olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusuna Dujarric, "Lübnan'ın toprak bütünlüğüne komşuları İsrail tarafından saygı gösterilmelidir." şeklinde cevap vermekle yetindi.

Dujarric, AA muhabirinin, İsrail'in "ezici ateş gücü" ve "her iki dakikada bir süren" saldırganlığına rağmen İsrail ile Lübnan arasında hala bir ateşkesin varlığından bahsedilip bahsedilemeyeceği sorusuna da "Bakın, kelimeler önemlidir, değil mi? Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış düşmanlıkların sona erdirilmesi anlaşması var." diye cevap verdi.

Genel Sekreter'in ateşkes yerine bu durumu zaman zaman "daha az ateş" terimi ile nitelediğini hatırlatan Dujarric, "Önemli olan, anlaşmalar var, bunlara saygı duyulması gerekiyor. Silahların susturulmasını istiyoruz. Güney Lübnan halkının barış ve güvenlik içinde evlerine dönebilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.