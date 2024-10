BM'den Lübnan-İsrail Gerilimine Diplomatik Umut

Güncel

Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörü (UNSCOL) Jeanine Hennis-Plasschaert, savaşı diplomatik çabalarla durdurmak için bir umut ışığı olduğunu söyleyerek "her hava saldırısı ve fırlatılan her füzenin, Lübnan ve İsrail'deki tarafları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulamaktan uzaklaştırdığı" uyarısında bulundu.

Hennis-Plasschaert, UNSCOL'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut ile Mavi Hattı hedef alan saldırılara işaret ederek, "Lübnan'ın her yerini etkileyen saldırılar karşısında korktuğumuz şey gerçekleşti. Şiddet tehlikeli boyutlara ulaşıyor." ifadesini kullandı.

BM yetkilisi, "Fırlatılan her füze ve atılan her bomba, tarafları BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanması hedefinden daha da uzaklaştırıyor. Mavi Hattın her iki tarafındaki sivillerin güvenli şekilde geri dönüşü için gerekli koşulların sağlanmasını da engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarafların devam eden şiddet sarmalıyla hedeflerine ulaşamayacağını belirten Hennis-Plasschaert, İsrail ve Lübnan'daki taraflar arasında çatışmaları durdurmaya yönelik "diplomatik çabaların başarıya ulaşması için hala bir umut ışığının" olduğuna dikkati çekti.

Hennis-Plasschaert, diplomatik yollardan çatışmaların durdurulmasına işaret ederek, "Bu fırsat değerlendirilecek mi yoksa kayıp mı edilecek?" ifadesine yer verdi.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.