BM'den Luhansk'taki Saldırıya Tepki

22.05.2026 23:03
BM, Luhansk'taki saldırının sivil kayıplara yol açtığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu, Ukrayna'nın, Luhansk bölgesinde bir koleje düzenlediği saldırının "uluslararası insancıl hukuka aykırı bir örüntü" ortaya koyduğunu belirterek, "Siviller korunmalıdır." dedi.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Ukrayna'nın, Luhansk bölgesinde bir koleje saldırı düzenlemesi üzerine Rusya'nın talebiyle "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" başlığı altında acil toplandı.

UNOCHA Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu, Luhansk bölgesindeki saldırının yeni olması nedeniyle hala bilmedikleri çok şey olduğunu belirterek, "Ancak bildiğimiz bir şey var ki bu savaşın insani bedeli, uluslararası insancıl hukuka aykırı bir örüntüyü ortaya koyuyor. Siviller korunmalıdır." ifadesini kullandı.

Wosornu, BM'nin, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'daki savaşta yaklaşık 16 bin sivilin öldürüldüğünü ve 44 binden fazla sivilin de yaralandığını kaydettiğini, ancak gerçek sayıların kesinlikle çok daha yüksek olduğunu belirtti.

Sivillere ve sivil altyapılara yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini ifade eden Wosornu, BMGK üyelerine, bu konuda insani hukuka saygı gösterilmesi ve ihlal edildiğinde hesap sorulmasını sağlamak için nüfuzlarını kullanmaları çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri'nin Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Vanessa Frazier ise Luhansk bölgesinden gelen haberleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, BM'nin, bölgeye erişim sağlayamadığı için bildirilen saldırının ayrıntılarını doğrulayacak durumda olmadığını söyledi.

Frazier, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm saldırıları şiddetle kınıyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu İcra Direktör Yardımcısı Ted Chaiban da Ukrayna'daki savaşın çocukların hayatlarını mahvetmeye devam ettiğini dile getirdi.

Chaiban, dün gece Luhansk bölgesindeki saldırıda çocukların hedef olduğunu belirterek, "Bu, çocukların kendi iradeleri dışında bir savaşın bedelini ödediğinin bir başka örneğidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

