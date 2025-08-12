BM'den Myanmar Raporu: Suçların İzleri Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

BM'den Myanmar Raporu: Suçların İzleri Bulundu

12.08.2025 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Myanmar'da askeri yönetimin işkence ve cinsel şiddet suçlarıyla ilgili önemli deliller topladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, 1 Şubat 2021'de ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da, askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alınanlara karşı işlenen, işkence ve cinsel şiddet dahil olduğu suçların kanıtlarını toplama ve bu suçların faillerini tespit konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

BM Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması, Myanmar'da yaşananlara ilişkin yeni raporunu paylaştı.

Raporda özetlenen bulguların, yaklaşık 600 görgü tanığı ifadesi dahil, 1300'den fazla kaynaktan toplanan bilgiler ile fotoğraf, video, belge, diğer materyaller ve adli deliller gibi ek kanıtlara dayandığı bildirildi.

1 Temmuz 2024 ila 30 Haziran 2025 dönemine odaklanan raporda, Myanmar'ın gözaltı merkezlerinde dayak, elektrik şoku, boğma, toplu tecavüz ve cinsel şiddet biçimlerini içeren belgelenmiş işkencelerin ayrıntılı olarak ele alındığı bildirildi.

Raporda, "Myanmar'da askeri yönetim yetkilileri tarafından gözaltına alınan kişilere karşı işlenen suçların kanıtlarını toplama ve bu suçların faillerinin kimliğinin tespit edilmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildi. İşlenen suçlar arasında işkence ve cinsel şiddet de yer alıyor. Mekanizma ayrıca, muhbir olmakla suçlanan savaşçıları veya sivilleri anında infaz eden faillerin kimliklerini tespit eden kanıtlar da topladı. Bu cinayetler hem Myanmar güvenlik güçleri ve bağlı milisler hem de muhalif silahlı gruplar tarafından işlendi." denildi.

Myanmar'da Mart 2025'te meydana gelen depremi takip eden günler dahil, sivillerin yaralanmasına ve ölümüne yol açan, okullara, evlere ve hastanelere yönelik hava saldırılarıyla ilgili yoğunlaştırılmış soruşturmaların da ayrıntılarıyla anlatıldığı raporda, mekanizmanın, Myanmar Hava Kuvvetlerinin ve komuta zincirinin yapısını analiz ederek failleri tespit ettiğine yer verildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Arjantin'de Arakanlı Müslümanlarla ilgili devam eden davalar üzerinde çalışan yetkililerle ilgili kanıt ve analizleri proaktif olarak paylaşıldığı kaydedilen raporda, Birleşik Krallık dahil belirli bilgi taleplerine yanıt verildiği de belirtildi.

Myanmar'daki ciddi uluslararası suçların sayısı artmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, "BM'nin finansman ve likidite krizi nedeniyle Mekanizmanın suçları soruşturmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimi önemli ölçüde azaldı. Mekanizma, çalışmalarını mümkün olduğunca verimli ve etkili şekilde yürütmek için tüm stratejileri araştırmaya devam ediyor." denildi.

"Faillerin eylemlerinden dolayı mahkemede hesap vermek zorunda kalacakları güne doğru ilerliyoruz"

Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması Başkanı Nicholas Koumjian, Myanmar'daki gözaltı merkezlerinde sistematik işkenceye dair görgü tanığı ifadeleri dahil önemli kanıtlar ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Koumjian, "Bu tesisleri denetleyen komutanlar da dahil olmak üzere failleri tespit etmede ilerleme kaydettik ve bu suçları kovuşturmaya istekli ve muktedir tüm yargı bölgelerini desteklemeye hazırız. Raporumuz, Myanmar'da işlenen vahşetin sıklığı ve bunda sürekli bir artış olduğunu vurguluyor. Faillerin eylemlerinden dolayı mahkemede hesap vermek zorunda kalacakları güne doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına OHAL ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Myanmar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Myanmar Raporu: Suçların İzleri Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Takımı tek başına sırtlıyor Galatasaray’ın eski yıldızından inanılmaz gol Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Yılın transferi duyuruldu Hakan Çalhanoğlu ’’Geliyorum’’ dedi Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu ''Geliyorum'' dedi
Aselsan’a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu Aselsan'a iş görüşmesine giden genç mühendisin acı sonu
Icardi dönüş tarihini açıkladı Derbiyi kaçırabilir Icardi dönüş tarihini açıkladı! Derbiyi kaçırabilir
Çağrı Fedai, Fenerbahçe’den Amed’e kiralandı 1000 dakika oynatılmazsa ceza Çağrı Fedai, Fenerbahçe'den Amed'e kiralandı! 1000 dakika oynatılmazsa ceza
Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim Jose Mourinho: Galatasaray maçının sadece 1 dakikasını izledim
Netanyahu’dan Gazze planı 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

12:58
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı
11:10
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki şubelerinin yarısını kapatıyor
Dünyanın en büyük bankası, Türkiye'deki şubelerinin yarısını kapatıyor
10:24
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
Bakanlık satışını yasakladı, 3 ürün piyasadan toplatılıyor: Ünlü marka da listede
17:24
Kayserisporlu Nazon’dan sürpriz transfer
Kayserisporlu Nazon'dan sürpriz transfer
17:19
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü
17:07
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
Suriyeli inşaat işçisine kendi mezarını kazdırıp öldürdüler
17:05
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
Köpeğini gezdiren adam, ağaçtaki intihar girişimini engelledi
17:01
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
İki çocuğunu bıçaklayan anne, intihar etti
16:54
Karar açıklandı Kupa Galatasaray’dan alınıp Fenerbahçe’ye verildi
Karar açıklandı! Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verildi
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
16:35
İbrahim Tatlıses’ten çapkınlık itirafı
İbrahim Tatlıses'ten çapkınlık itirafı
16:34
Ahmet Çakar’dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 13:16:16. #7.11#
SON DAKİKA: BM'den Myanmar Raporu: Suçların İzleri Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.