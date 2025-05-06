BM'den Nijerya'ya 160 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Nijerya'ya 160 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısı

BM, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki insani krize çözüm için 160 milyon dolarlık yardım talep etti.

06.05.2025 02:43
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Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın terör olaylarının yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 160 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Temsilcisi Trond Jensen, yaptığı açıklamada, 15 yılı aşkın süredir devam eden Boko Haram kaynaklı güvenlik krizi nedeniyle ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 2 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç hale geldiğini belirtti.

Jensen, BM'nin Nijerya'nın kuzeydoğusunda son 5 yılın en kötü insani krizinin yaşandığını kaydederek, bölgedeki gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 160 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu.

Bölgedeki durumun "acil" olduğunu vurgulayan Jensen, "Bu durum acil. Desteğe şimdi ihtiyacımız var, gelecek hafta ya da gelecek ay değil. Ne kadar çaresiz bir durumla karşı karşıya olduğumuzu kelimelerle anlatamam." ifadelerini kullandı.

Jensen, bölgede 600 bini çocuk olmak üzere 2 milyon kişinin beslenme ve sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu kaydederek, bu çocukların gerekli tedavi hizmetlerine erişememeleri halinde hayatlarını kaybedebileceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Nijerya, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Nijerya'ya 160 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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