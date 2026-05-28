BM'den Rusya ve Ukrayna'ya Müzakere Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta çatışmaların daha da tırmanmasına karşı uyarıda bulunarak, taraflara "müzakere masasına dönme" çağrısında bulundu.

Türk, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın saldırılarını daha da artırma tehditlerinin ardından Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların daha da tırmanmasına karşı uyarıda bulunan Türk, "Her iki tarafı da müzakere masasına dönmeye çağırıyorum. Önemle itidal çağrısında bulunuyorum. Müzakerelere yeniden başlayın ve acılara son verin." ifadelerini kullandı.

Türk, çatışmaların tehlikeli bir şekilde tırmanmasının çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığına vurgu yaptı.

Ukrayna'da 2026'nın ilk 4 ayında ölen veya yaralanan sivillerin sayısının 2025'in aynı dönemine göre yüzde 21 daha yüksek olduğuna işaret eden Türk, "2026'da 815 kişi öldü, 4 bin 174 kişi yaralandı. 2025'te ise 682 kişi öldü, 3 bin 453 kişi yaralandı. Kayıpların büyük çoğunluğu Ukrayna'nın kontrolündeki topraklarda meydana geldi." bilgilerini paylaştı.

Türk, Rusya'nın son haftalarda çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırılar gerçekleştirdiğine değinerek, "Uluslararası insancıl hukuk, çatışmanın taraflarının sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan tüm önlemleri almasını gerektiriyor. Bunlar sadece öneri veya tavsiye değil, ilgili taraflar için yasal sorumluluk taşıyan bağlayıcı yükümlülükler." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ordusunun saldırılarının da Rus sivillerin ölmesine neden olduğunu hatırlatan Türk, son dönemdeki sivil can kayıplarını ve yaralanmaları kınadı.

Türk, "Rus ve Ukraynalı yetkilileri derhal, bağımsız ve etkili soruşturmalar yürütmeye ve sorumluları hesap vermeye çağırıyorum. Benzer olayların tekrar yaşanmasını önlemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmalılar." çağrısı yaptı.