Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Şok Edici Heykel Tahribi Tepkisi

22.04.2026 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasını kınayarak, disiplin önlemlerinin alındığını duyurdu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli parçalamasını "şok edici" olarak niteledi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

AA muhabirinin Lübnan'ın güneyinde İsrail askerinin Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyoz ile parçalamasına Genel Sekreter'in tepkisinin ne olduğu sorusuna Dujarric, "Şok ediciydi. En azından raporlardan askerlere karşı disiplin tedbirlerinin çok hızlı bir şekilde alındığını görmek bizi sevindirdi." diye cevap verdi.

Dujarric, Gazze'de yaklaşık 1000 cami yıkılırken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olay üzerine hemen özür dilemesini ve askerlerin hemen cezalandırılmasını ironik bulup bulmadığı sorusunu da, "Paralelliği veya ironiyi, hangi kelimeyi kullanmak isterseniz kullanın, siz kurun. Hangi din olursa olsun dini sembollerin, ibadethanelerin tahrip edilmesi kabul edilemez." şeklinde yanıtladı.

Lübnan'ın güneyindeki bir beldede, Hazreti İsa heykelinin İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu olay için özür dilerken Hazreti İsa heykelini tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve 30 gün askeri gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
Brent petrol yeniden 100 doların üstünde Brent petrol yeniden 100 doların üstünde
Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu Yere düşen Türk Bayrağı için otobüsü durdurdu
Eskişehir’de ’mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar’ iddiası Eskişehir'de 'mangal için ağaç dalını kırmaya çalıştılar' iddiası
“Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum“ dedi, Tahran’dan “Tanımıyoruz“ yanıtı geldi "Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi

20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:53:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.