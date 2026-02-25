BM\'den Ukrayna için ateşkes çağrısı

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

BM Genel Kurulu salı günü Ukrayna krizine ilişkin, "derhal ve koşulsuz ateşkes" ve "kapsamlı, adil ve kalıcı barış" çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

Ukrayna ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından hazırlanan karar tasarısı, krizin 4. yılında düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 11. Acil Özel Oturumu'nda 107 lehte, 12 aleyhte ve 51 çekimser oyla kabul edildi.

ABD çekimser kalan ülkeler arasında yer alırken, Rusya ise karar tasarısının aleyhinde oy kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)