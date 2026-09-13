BM'den Yemen'de 50 bin kişiyi yerinden eden çatışmalara endişe uyarısı - Son Dakika
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BM'den Yemen'de 50 bin kişiyi yerinden eden çatışmalara endişe uyarısı

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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, Yemen'de son günlerde tırmanan ve tahminen 50 bin kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirtti. Salih, sivillerin korunması ve insani erişimin sağlanması için uluslararası desteğin acilen artırılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih, Yemen'de son günlerde tırmanan ve tahminen 50 bin kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirtti.

Salih, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Yemen'de ordu ile Husiler arasında artan çatışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yemen'de son günlerde tahmini olarak 50 bin kişinin yerinden edilmesine yol açan ve tırmanan çatışmaların derin endişeye neden olduğunu vurgulayan Salih, ailelerin şiddetten kaçtığını, birçoğunun bunu ikinci veya üçüncü kez yaşadığını kaydetti.

Salih, "(Yemen'de) Siviller korunmalı, insani erişim sağlanmalı ve etkilenenlere yardım etmek amacıyla uluslararası destek acilen artırılmalı." ifadesini kullandı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Yemen'de 50 bin kişiyi yerinden eden çatışmalara endişe uyarısı - Son Dakika

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