BM, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı tehditleri ele alacak bir toplantı düzenleyecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı hayati tehditlerin ele alınacağı üst düzey bir toplantının düzenlenmesine ilişkin kararı Salı günü kabul etti.

Karar, toplantının 25 Eylül 2024 tarihinde Genel Kurul Genel Görüşmeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Kararda Genel Kurul Başkanı'nın BM üye devletleriyle açık, şeffaf ve kapsayıcı istişare kurarak, olası bir sonuç belgesi de dahil olmak üzere üst düzey toplantıya ilişkin organizasyon düzenlemelerini tamamlaması talep ediliyor.