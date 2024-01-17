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BM, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı tehditleri ele alacak bir toplantı düzenleyecek - Son Dakika
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BM, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı tehditleri ele alacak bir toplantı düzenleyecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı hayati tehditlerin ele alınacağı üst düzey bir toplantının düzenlenmesine ilişkin kararı kabul etti. Toplantı, 25 Eylül 2024 tarihinde Genel Kurul Genel Görüşmeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek ve Genel Kurul Başkanı'nın organizasyon düzenlemelerini tamamlaması talep ediliyor.

BM, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı tehditleri ele alacak bir toplantı düzenleyecek
17.01.2024 - 09:55,
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 16 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı hayati tehditlerin ele alınacağı üst düzey bir toplantının düzenlenmesine ilişkin kararı Salı günü kabul etti.

Karar, toplantının 25 Eylül 2024 tarihinde Genel Kurul Genel Görüşmeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini öngörüyor.

Kararda Genel Kurul Başkanı'nın BM üye devletleriyle açık, şeffaf ve kapsayıcı istişare kurarak, olası bir sonuç belgesi de dahil olmak üzere üst düzey toplantıya ilişkin organizasyon düzenlemelerini tamamlaması talep ediliyor.

Kaynak: Xinhua
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Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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