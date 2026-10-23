BM, El Halil'de 2 İsrail askerinin ölümü sonrası kısıtlamalardan kaygı duydu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da şiddetin yoğunlaşmasından ve bu sabah El Halil kentinde çıkan silahlı çatışmanın ardından İsrail'in Filistinlilere yönelik yaygın kısıtlamalarından son derece kaygı duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki gelişmeler hakkında konuştu.

Bir soru üzerine "İşgal altındaki Batı Şeria'da gördüğümüz şiddetin yoğunlaşmasından son derece endişe duyuyoruz." diyen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, bugünkü saldırının ardından İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topluluğuna uyguladığı yaygın kısıtlamalardan da derin kaygı duyduğunu belirtti.

Dujarric, "Bu kısıtlamalar, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü, temel hizmetlere erişimini ve geçim kaynaklarını ciddi şekilde kısıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca El Halil'de Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve olası yerlerinden edilmeleri konusunda çıkan haberlerden de endişe duyduklarını dile getiren Dujarric, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter, İsrail yerleşimcilerinin Filistinlilere karşı bu yıl rekor sayıda saldırılarının yol açtığı şiddeti kınıyor ve işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca Filistin nüfusunu bu tür saldırılardan koruma ve failleri hesap vermeye zorlama yükümlülüğünü hatırlatıyor."

Dujarric, Gazze'deki duruma da işaret ederek, "Genel Sekreter, Gazze'de çocuklar da dahil olmak üzere sivil can kayıplarından ve kış öncesinde gördüğümüz yardımlara yönelik ciddi kısıtlamalardan derin endişe duyuyor." diye konuştu.

Gazze'de sivillerin korunması için acil çağrıda bulunduklarını yineleyen Dujarric, tüm tarafları derhal şiddet eylemlerine son vermeye, itidal göstermeye ve gerilimleri daha da artırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerle çıkan çatışmada 2 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

El Halil kentindeki kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail ordusu 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.