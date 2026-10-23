BM, El Halil'de 2 İsrail askerinin ölümü sonrası kısıtlamalardan kaygı duydu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM, El Halil'de 2 İsrail askerinin ölümü sonrası kısıtlamalardan kaygı duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, El Halil çatışması sonrası Batı Şeria'da artan şiddetten ve İsrail'in Filistinlilere yönelik kısıtlamalarından kaygı duydu. Çatışmada 2 İsrail askeri ve 2 Filistinli öldü; BM kısıtlamaların hareket özgürlüğünü ve temel hizmetlere erişimini ciddi biçimde kısıtladığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgali altında bulunan Batı Şeria'da şiddetin yoğunlaşmasından ve bu sabah El Halil kentinde çıkan silahlı çatışmanın ardından İsrail'in Filistinlilere yönelik yaygın kısıtlamalarından son derece kaygı duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki gelişmeler hakkında konuştu.

Bir soru üzerine "İşgal altındaki Batı Şeria'da gördüğümüz şiddetin yoğunlaşmasından son derece endişe duyuyoruz." diyen Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, bugünkü saldırının ardından İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topluluğuna uyguladığı yaygın kısıtlamalardan da derin kaygı duyduğunu belirtti.

Dujarric, "Bu kısıtlamalar, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü, temel hizmetlere erişimini ve geçim kaynaklarını ciddi şekilde kısıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca El Halil'de Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve olası yerlerinden edilmeleri konusunda çıkan haberlerden de endişe duyduklarını dile getiren Dujarric, şunları kaydetti:

"Genel Sekreter, İsrail yerleşimcilerinin Filistinlilere karşı bu yıl rekor sayıda saldırılarının yol açtığı şiddeti kınıyor ve işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca Filistin nüfusunu bu tür saldırılardan koruma ve failleri hesap vermeye zorlama yükümlülüğünü hatırlatıyor."

Dujarric, Gazze'deki duruma da işaret ederek, "Genel Sekreter, Gazze'de çocuklar da dahil olmak üzere sivil can kayıplarından ve kış öncesinde gördüğümüz yardımlara yönelik ciddi kısıtlamalardan derin endişe duyuyor." diye konuştu.

Gazze'de sivillerin korunması için acil çağrıda bulunduklarını yineleyen Dujarric, tüm tarafları derhal şiddet eylemlerine son vermeye, itidal göstermeye ve gerilimleri daha da artırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

İsrail ordusu sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerle çıkan çatışmada 2 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

El Halil kentindeki kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail ordusu 2 Filistinliyi öldürmüş, olayın hemen ardından kentin ve çevre köylerin tüm giriş ve çıkışlarını kapatmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, silahlı çatışmanın ardından El Halil kentine giriş ve çıkışların derhal kapatılması, işgal altındaki Batı Şeria genelinde tam abluka hazırlıklarına başlanması ve ek güvenlik önlemlerinin alınması talimatı vermişti.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu Behzat Ç. yeni sezonuyla döndü! Erdal Beşikçioğlu’nun dizideki akıbeti belli oldu
Osimhen’i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor’a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde Osimhen'i 16 yaşındayken Şanlıurfaspor'a önermiş: 11 yıl önceki paylaşım yeniden gündemde
Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
18:30
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
17:23
İstanbul için saat verildi Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat
17:21
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
17:15
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 21:27:40. #7.12#
SON DAKİKA: BM, El Halil'de 2 İsrail askerinin ölümü sonrası kısıtlamalardan kaygı duydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei