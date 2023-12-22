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BM FAO Genel Direktörü: Gazze'de 2,2 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
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BM FAO Genel Direktörü: Gazze'de 2,2 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya

BM FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, Gazze'de 2,2 milyon insanın tamamının akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm tarafları acilen insani yardım erişimini kolaylaştırmaya çağırdı. Gazze'deki gıda güvenliği durumu çok vahim.

BM FAO Genel Direktörü: Gazze\'de 2,2 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya
22.12.2023 - 12:35,
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, Gazze'de 2,2 milyon insanın tamamının akut açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm tarafları acilen insani yardım erişimini kolaylaştırmaya çağırdı.

Merkezi Roma'da bulunan FAO'nun genel direktörü Çü, "X" platformunda, Dünya Gıda Programının (WFP) dün açıkladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunu yeniden paylaşarak, "Gazze'deki 2,2 milyon insanın tamamı akut açlıkla karşı karşıya. Gıda güvenliği durumu çok vahim." ifadelerini kullandı.

FAO olarak üretimi canlandırmak amacıyla hayati öneme sahip tarımsal malzemelerin ulaştırılması için çabalarını yoğunlaştırdıklarını aktaran Çü, "Ancak, tüm tarafları acilen insani yardım erişimini kolaylaştırmaya çağırıyoruz." yorumunu yaptı.

WFP de dün açıkladığı IPC raporunda, Gazze nüfusunun tamamının (yaklaşık 2,2 milyon kişi) krizde ya da daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliği içinde bulunduğunu bildirmişti.

Söz konusu raporda, Gazze'de 570 binden fazla kişinin de "felaket düzeyinde açlıkla" karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BM FAO Genel Direktörü: Gazze'de 2,2 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya - Son Dakika
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