BM: Gazze'deki kısıtlamalar yardım ulaşımını engelliyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de insani yardım dağıtımına ilişkin kısıtlamaların sürdüğünü, bunun binlerce muhtaç kişiye zamanında yardım ulaşımını engellediğini bildirdi.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) sahadaki duruma ilişkin bilgileri aktaran Haq, mart ayının ilk iki haftasında Gazze'nin kuzeyine 24 yardım operasyonunun sadece 11'inin gerçekleşebildiğini, İsrail'in diğerlerini ya engellediği ya da ertelediğini duyurdu.
Haq, insani yardım dağıtımına ilişkin süren kısıtlamaların binlerce muhtaç kişiye zamanında yardım ulaşımını engellediğini, Gazze'nin kuzeyine giriş için İsrailli yetkililerden her gün izin alınması gerektiğini söyledi.
Yardım tırlarının sıklıkla geri çevrildiğini aktaran Haq, "İsrail ordusunun Gazze'ye güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz gıda dağıtımını sağlaması ve tüm geçiş noktalarını açması gerekiyor. Büyük ölçüde yardım sağlamak ve kıtlığı engellemek için tek yol bu." uyarısında bulundu.
Haq, Dünya Gıda Programı'na göre Gazze halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için her gün en azından 300 yardım tırının giriş yapması gerektiğini ifade etti.
BM'nin açlık ve kıtlıkla ilgili rakamlarını sorgulayan bir gazeteciye yanıt veren Haq, "Gazze'de gördüklerimiz daha önce gördüklerimizden çok daha büyük bir boyutta. Sahadaki insani yardım çalışanlarımız daha önce bu boyutta bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Durum çok ciddi. Harekete geçilmezse insanların toplu olarak ölmesinden endişe duyacağımız noktaya geldik." dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 819 Filistinli öldürüldü, 73 bin 934 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.
Son Dakika › Güncel › BM: Gazze'deki kısıtlamalar yardım ulaşımını engelliyor - Son Dakika
Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Beydalı köyü mevkisinde seyir halinde olan pikap sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü, araçtan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Emine Erdoğan, güçlü bireylerden oluşan güçlü bir toplumun, hayatın bütün evreleriyle barışık bir yaşam biçimiyle mümkün olduğunu belirterek, yaşlıların deneyimlerinden yararlanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, büyüklerin aileyi bir arada tutan ve koruyan rolüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Fransa'da yükselen enflasyon nedeniyle maaşlarının yetersiz kaldığını belirten kamu çalışanları, ülke genelinde maaşlarına zam talebiyle greve gitti. Öğretmenler, hemşireler ve belediye çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu greve katıldı.
Dünya çapında 134 ülkenin hava kirliliği değerlerinin analiz edildiği 2023 Dünya Hava Kalitesi Raporu'na göre Türkiye, hava kirliliği sıralamasında 44. sıraya yükseldi. Türkiye'de havası en kirli kentler ise Iğdır ve Osmaniye oldu. Rapora göre dünya çapında sadece 7 ülke temiz hava soludu. Türkiye'nin havası en kirli başkenti Ankara ise dünya genelinde 76. sırada yer aldı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine acı haber verildi. Şehidin dedesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin annesi Umre'de, baba ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?