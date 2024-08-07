BM Genel Komiseri İsrail'in gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı uygulamaları kınadı

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in gözaltı merkezlerindeki "insanlık dışı" uygulamaların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Lazzarini, sosyal medya hesabından, İsrail'deki hapishane ve gözaltı merkezlerinde gerçekleşen "insanlık dışı" uygulamalara ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu uygulamaları "insanlığın en kötü hali" olarak nitelendiren Lazzarini, "Sorumlular hesap vermeli, mağdurlar adalete kavuşmalı." ifadesini kullandı.

Lazzarini, UNRWA'nın gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı uygulamalara nisan ayında dikkati çektiğini, BM İnsan Hakları Ofisinin hazırladığı son raporların da bu uygulamaları detaylıca ele aldığını belirtti.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in hazırladığı "Cehenneme hoş geldiniz: İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü" başlıklı rapora işaret eden Lazzarini, söz konusu gözaltı merkezlerinde tutulan Filistinlilerin ifadelerinin "yürek parçalayıcı" olduğunu vurguladı.

Lazzarini, bu raporda, "Filistin halkına karşı sistematik ve kasıtlı bir insanlıktan çıkarma ve işkence politikasının anlatıldığını" ifade etti.

B'Tselem'in raporunda, aralarında kadın, çocuk, doktor, akademisyen, avukat, üniversite öğrencisi ve siyasi liderlerin de bulunduğu eski tutukluların, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail hapishanelerinde yaşadıklarına yer verilmişti.

Söz konusu Filistinliler, cezaevlerinde tecavüz, aşağılanma, aç bırakılma, keyfi ve ağır şiddet dahil olmak üzere sürekli kötü muamele ve işkenceye dayanan sistematik bir politika uygulandığını anlatmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla, suçlama ve yargılama olmaksızın Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.