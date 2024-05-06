BM Genel Komiseri: İsrail'in Refah'a saldırısı trajediyi artırır - Son Dakika
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BM Genel Komiseri: İsrail'in Refah'a saldırısı trajediyi artırır

BM Genel Komiseri: İsrail\'in Refah\'a saldırısı trajediyi artırır

BM Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının Gazze'deki Filistinliler için dayanılmaz olan trajedinin yeni bir boyutuna yol açacağı uyarısında bulundu. Lazzarini, saldırının bölgedeki kıtlığı daha da artıracağını belirtti. İhtiyaç duyulan şeyin ateşkes olduğunu vurgulayan Lazzarini, UNRWA'nın Refah'ta kalmaya devam edeceğini ve yardımları ulaştıracağını söyledi.

06.05.2024 14:06  Güncelleme: 14:08
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için dayanılmaz olan trajedinin yeni bir boyutuna yol açacağı uyarısında bulundu.

Lazzarini, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı Refah'a olası kara saldırısında ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de yaşanan kıtlığa işaret eden Lazzarini, Refah'a olası kara saldırısının bölgede kıtlığın yayılmasını tersine çevirmeyi daha da zorlaşacağına dikkati çekti.

Bölgede ihtiyaç duyulan şeyin zorla yerinden edilme değil ateşkes olduğunun altını çizen Lazzarini, "İsrail'in askeri saldırısı, Gazze'deki halk için zaten dayanılmaz olan trajedinin yeni bir boyutuna yol açacak." ifadesini kullandı.

Lazzarini, UNRWA'nın mümkün olduğu sürece Refah'ta kalmaya devam edeceğini ve yardımları ulaştıracağını kaydetti.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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