BM Genel Kurul Başkanlığına Khalilur Rahman Seçildi

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Dönem Genel Kurul Başkanlığına Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman seçildi.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Rahman, 190 oyun 99'unu alarak 2026-2027 dönemi için BM Genel Kurul Başkanı oldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden (GKRY) aday Andreas S. Kakouris ise oylamada 91 oy aldı.

Rahman, yaptığı açıklamada, BM'nin karşı karşıya oldukları zorluklara, çatışmalara ve savaşlara dikkati çekerek, bu zorlukların "kamunun BM'ye güvenini baltalayabildiğini" ancak kendisinin bu durumla mücadele edeceğini, barışı korumaya yönelik bütüncül bir yaklaşım edineceğini vurguladı.

Mevcut BM Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock da seçim sonucunun ardından eylülde görevi devralacak olan Rahman'ı tebrik etti.

Baerbock, Rahman'ın "diplomatik ve çok taraflı deneyiminin" bu görev için faydalı olacağını kaydetti.