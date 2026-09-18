BM Genel Kurulu, ABD vize vermediği Abbas'ın video konferansla katılmasını kabul etti

BM Genel Kurulu, ABD vize vermediği Abbas'ın video konferansla katılmasını kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM Genel Kurulu, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu yılki görüşmelere video konferans yoluyla katılmasına imkan tanıyan kararı kabul etti. Karar, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda alındı.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Eylül (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısı, 17 Eylül 2026.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu perşembe günü, ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bu yılki Genel Kurul görüşmelerine video konferans yoluyla katılmasına imkan tanıyan kararı kabul etti. (Fotoğraf: Manuel Elias/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua
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