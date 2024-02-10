BM Genel Kurulu Başkanı, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenleme olasılığına tepki gösterdi - Son Dakika
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BM Genel Kurulu Başkanı, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenleme olasılığına tepki gösterdi

BM Genel Kurulu Başkanı, İsrail\'in Gazze\'ye saldırı düzenleme olasılığına tepki gösterdi

BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme olasılığına tepki göstererek, insanlık adına Gazze'deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin çağrısında bulundu. Francis, insani ateşkes sağlanması, uluslararası insancıl hukuka uyulması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrılarını yineledi.

10.02.2024 00:45
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme olasılığına ilişkin, "İnsanlık adına Gazze'deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin." açıklamasında bulundu.

Francis, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İsrail'in Refah'a yönelik olası askeri operasyonu hakkındaki haberler karşısında şoke olduğunu ve derinden endişelendiğini belirten Francis, "Genel Sekreterin, gidecek hiçbir yerleri olmayan çok sayıdaki masum için yalvarışına katılıyorum." ifadesini kullandı.

Francis, "İnsanlık adına Gazze'deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin." vurgusunda bulunarak, BM Genel Kurulu'nun acilen insani ateşkes sağlanması, uluslararası insancıl hukuka uyulması ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrılarını yineledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hamas'ın Gazze'nin güneyindeki dört taburu yok edilmeden savaşın hedefine ulaşılmasının mümkün olmadığı" ifade edilmişti.

Açıklamada, (Binyamin) Netanyahu'nun "İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına buradaki nüfusun çıkarılması ve Hamas taburlarının yok edilmesi için hükümete sunmak üzere ortak bir plan hazırlaması talimatını verdiği" aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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